Sport

Cum se pregătește David Popovici pentru a doborî recordul mondial la 100 de metri liber. Care este visul său

Ce face, în realitate, David Popovici pentru a atinge un nou obiectiv măreț în bazinul de înot. Românul trage din greu pentru a ajunge pe culmile succesului.
Alexa Serdan
31.07.2026 | 10:11
Cum se pregateste David Popovici pentru a dobori recordul mondial la 100 de metri liber Care este visul sau
Ce record vrea să doboare David Popovici. Sursa foto: Instagram.com
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Pentru a doborî recordul mondial la 100 de metri liber David Popovici se pregătește intens. Are un program extrem de încărcat, dar sportul este întotdeauna pe primul loc. Iată ce activități are perioada aceasta.

David Popovici, antrenamente zilnice în bazin

David Popovici (21 ani) reprezintă un exemplu demn de urmat pentru tinerele generații care vor să exceleze în sport, indiferent că este înot sau altul. Mitică Dragomir a emis o profeție uimitoare în ceea ce privește cariera românului care deține titlul de Sportivul Anului, pentru performanțele sale istorice în natație.

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E văzut ca un fenomen al înotului, toată lumea fiind surprinsă când a apărut alături de rivalul său, Pan Zhanle. Cei doi s-au antrenat împreună în România și au făcut o scurtă vizită la Castelul Peleș din Sinaia. În prezent, campionul mondial dă totul în bazin pentru a atinge încă un obiectiv măreț în evoluția sa profesională.

Vrea să doboare recordul mondial de la cursa de 100 metri liber, deținut de chinezul Pan Zhanle, cu timpul de 46,40 secunde. Performanța a fost stabilită la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Cele mai recente postări ale românului îl arată chiar în timpul pregătirilor. Mai exact, sportivul s-a filmat în bazinul de la Complexul Național „Lia Manoliu”, situat în sectorul 2 din București.

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Programul său include sesiuni intense de înot, între 2 și 4 ore zilnic, dar și numeroase antrenamente de forță în sală. În plus, David Popovici are un antrenor care îl îndrumă, precum și o echipă multidisciplinară de suport. Prin urmare, depune eforturi considerabile, astfel încât visul său să devină realitate cât mai curând.

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David Popovici, în bazinul de înot
David Popovici, în bazinul de înot. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cât de ambițios este David Popovici

David Popovici este o persoană ambițioasă, acest lucru fiind observat prin fiecare element al vieții sale. Are o disciplină de la care nu se abate niciodată și o mentalitate matură, în ciuda vârstei sale. Intră în bazinul de înot încă de la primele ore ale dimineții, înainte ca lumea să se trezească. Îi sună alarma la 04:30.

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Munca și eforturile sale sunt dezvăluite și prin intermediul coloanei sonore aleasă de sportiv. Pentru a arăta că nu s-a lăsat copleșit de faimă a optat pentru versurile piesei „Thoughts from a balcony”, care este interpretată de regretatul rapper american Mac Miller. Cântărețul a încetat din viață în 2018, la doar 26 de ani.

„Îi întreb, ce naiba este timpul? Ce faci când crezi că ai putea fi o legendă? Pentru că toți acești oameni încep să țipe când se aprind luminile, ca și cum ar fi văzut o fantomă. Alerg spre ușă, dar zborul meu a dispărut. Ei fac poze fără un Nikon, dar nu mă cert, presupun că e doar o greșeală de scriere. Se pare că suntem într-o mare mizerie, dar o să fie bine”, spun versurile postate de David Popovici, pe Instagram.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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