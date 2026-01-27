Cum se prezintă gazonul de pe Arcul de Triumf înainte de Dinamo – Petrolul. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a vorbit despre subiectul cel mai discutat din ultimele zile, starea gazonului de pe arena Arcul de Triumf, acolo unde „câinii” revin după ce au evoluat în startul sezonului acolo.

Veste excelentă pentru Dinamo înainte de partida cu Petrolul

Președintele a anunțat că are informații de ultimă oră cu privire la cum se prezintă gazonul pe stadionul Arcul de Triumf, acolo unde se va disputa meciul cu Petrolul din runda cu numărul 24 a SuperLigii României.

„E bun gazonul, astăzi avem update de acolo, se lucrează, profesioniștii de acolo își fac treaba. Arată foarte bine gazonul, deci nu vor fi probleme. Singurul lucru e să nu plouă foarte tare în ultimele 24 de ore, dar în rest nu o să fie probleme”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Câți suporteri sunt așteptați la meciul dintre Dinamo și Petrolul

După ce primul meci pe teren propriu din 2026 a adus pentru Dinamo, în duelul cu Universitatea Cluj, aproximativ 6000 de suporteri pe Arena Națională, se pare că duelul cu Petrolul este unul care produce interes și mai mare printre fani. Andrei Nicolescu spune că se așteaptă la un sold-out, ceea ce ar însemna undeva la 7000 de spectatori pe Arcul de Triumf pentru duelul cu găzarii.

„Din câte am înțeles se va umple stadionul. Bine, e mai ușor de umplut Arcul de Triumf decât Arena Națională. Vor fi 7000 de suporteri, da”, a mai spus Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.

Dinamo a reușit o victorie categorică în duelul din tur cu Petrolul

Meciul dintre Petrolul și , din tur, a fost unul câștigat categoric de către formația alb-roșie. După un start de partidă echilibrat, Cătălin Cîrjan a deschis scorul înainte de pauză, în urma unei faze excelente în care și-a driblat bine un adversar și a punctat cu un șut puternic, din careu.

În partea secundă bucureștenii și-au concretizat dominarea și au mai punctat în două rânduri, mai întâi prin Danny Armstrong, după o fază colectivă făcută de oaspeți, după care scorul final a fost stabilit de Maxime Sivis, servit de Cătălin Cîrjan, cel care a fost omul meciului. Francezul a punctat cu un șut puternic, din careu, la colțul lung, și a desăvârșit victoria „câinilor”.