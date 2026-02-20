Cum se prezintă gazonul de pe Arena Națională înainte de Rapid – Dinamo?! Elevii lui Kopic, afectați de ninsoare: „Totul a fost paralizat!”

Derby-ul etapei a 28-a din SuperLiga se va disputa pe cel mai mare stadion din țară. Arena Națională va fi gazda meciului Rapid – Dinamo. Vremea rea din București pune însă în pericol buna desfășurare a meciului.
În ciuda frigului și a vremii nefavorabile, Rapid – Dinamo este cel mai „fierbinte” meci al etapei cu numărul 28 din SuperLiga. Partida e programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. La ora actuala, gazonul de pe Arena Națională se prezintă în condiții bune, dar lucrurile se pot schimba la 180 de grade.
Sâmbătă, în ziua derby-ului Rapid – Dinamo, meteorologii anunță din nou ninsoare abundentă în București. Stratul de zăpadă ar putea ajunge chiar și la 30 de centimetri.
„La Arena Națională au un alt sistem, care prin acele lămpi de încălzire topesc prin compresia zăpezii între degivrare și sistemul de încălzit, așa topesc zăpada. Pentru mâine, terenul deja arată bine. Să vedem cum va fi ninsoarea de mâine după-masă.
(n.r. – Acoperișul încă nu poate fi tras?) Acolo cred că e o discuție legată de mentenanță. Cine își asumă mentenanță.
Ne-am chinuit și noi cu zăpada. Ieri am putut să facem antrenament, azi facem antrenament normal. În prima zi, toată lumea a fost un pic paralizată și a trebuit să ne readaptăm. Programul de antrenament a suferit. Nu avem ce să facem. Încă nu avem săli în care să avem un teren sub el. Să avem un teren într-o sală de sport.
Pe noi ne-a afectat, nu avem niciun balon. Un balon de 60 x 40 ne-ar fi ajutat să facem o mișcare. Nu în contextul dorit, dar măcar să facem o mișcare”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Înaintea derby-ului din etapa a 28-a din SuperLiga, Rapid este pe locul 3, cu 49 de puncte. De cealaltă parte, Dinamo ocupă poziția secundă, cu 52 de puncte, cu unul mai puțin liderul Universitatea Craiova. În turul sezonului regulat, alb-vișiniii s-au impus cu 2-0.
Dinamo nu i-a mai bătut pe giuleștenii de 11 ani, de pe data de 11 aprilie 2015, când dinamoviștii reușeau să o răpună pe Rapid cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Pavel Cmovs (autogol) și Bogdan Gavrilă.