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FCSB revine pe Ghencea cu ocazia meciului din campionat cu Csikzsereda. Gazonul, inamicul principal al bucureștenilor la startul acestui sezon, nu oferă nici acum cele mai bune condiții.

Condițiile gazonului din Ghencea înainte de FCSB – Csikszereda

Cu o oră înaintea fluierului de start din meciul FCSB – Csikszereda, gazonul de pe Ghencea era semi înghețat. O mașină specială a pătruns pe suprafața de joc pentru a-l curăța. Jucătorii gazdelor au venit să vadă ce îi așteaptă, fiind surprinși pe teren în timp ce responsabilii de starea gazonului încercau să îl aducă într-un stadiu cât mai bun. Aici, luni, 23 noiembrie, , din etapa 14. Dâmbovițenii învingeau cu 3-0.

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De ce joacă FCSB în Ghencea

Echipa lui Laurențiu Reghecampf a jucat ultima dată pe Arena Națională în etapa 15, când ceda cu 0-1 în fața Corvinului. Cel mai mare stadion al țării este închis până la începutul lunii decembrie , motiv pentru care clubul „roș-albastru” a închiriat arena din Ghencea pentru cele două partide consecutive împotriva formației din Miercurea Ciuc (campionat + Cupă).

Specialiștii responsabili de întreținerea gazonului Arenei Naționale au explicat că suprafața de joc a fost supusă unui program prea încărcat, iar ploile abundente și temperaturile scăzute au împiedicat refacerea ierbii. FCSB este așteptată să revină pe stadionul inaugurat în 2011 începând cu 12 decembrie 2026, la partida din campionat împotriva lui Sepsi OSK. Prima care va juca însă pe Arena Națională după repararea gazonului va fi Dinamo, care primește vizita Oțelului, .

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FCSB a plecat cu scandal din Ghencea în vară

FCSB a început actualul sezon în Ghencea. După 2-0 în prima etapă cu FC Argeș, „roș-albaștrii” au mai jucat aici și partida tur cu Auda, din turul 2 preliminar Conference League. Ulterior, , acuzând la acel moment că a contat în eșecul cu 2-3 în fața letonilor. Mai mult, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al echipei la acel moment, anunța că a fost ultimul meci pe care FCSB l-a disputat pe Ghencea.