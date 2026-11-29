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Rapid primește vizita lui FC Botoșani duminică seară. Meciul din Giulești contează în cadrul etapei a 17-a din SuperLiga și începe de la ora 20:00. Cum se prezintă gazonul înaintea jocului, după ce Daniel Pancu a tras un semnal de alarmă cu o zi înainte.

Condițiile gazonului din Giulești înainte de Rapid – FC Botoșani

Cu o oră înaintea fluierului de start din meciul Rapid – FC Botoșani, gazonul de pe Giulești se prezenta moale, dar suficient de bun pentru disputarea partidei în condiții optime. Suprafața de joc a fost inspectată de fotbaliștii Rapidului, dar și de cei ai lui FC Botoșani. Însuși , a venit pentru a vedea cu exactitate cum se prezintă gazonul.

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Anterior acestei partide, pe Giulești s-a jucat, pe 5 noiembrie, și , din cadrul etapei a 4-a din faza principală din Europa League. Echipa din Israel va disputa tot aici și duelul cu Juventus, programat pe 10 decembrie, în etapa 6 din aceeași competiție. Rapid a jucat ultima dată pe propriul stadion pe 30 octombrie, în etapa 14 din SuperLiga, când trecea cu 2-0 de Csikzereda. a propriului stadion. Gazonul de pe stadionul Giulești a fost schimbat complet ultima dată în perioada august – septembrie 2024, iar în această toamnă a suferit doar lucrări de reînsămânțare și întreținere.

Ce spunea Daniel Pancu despre gazonul din Giulești cu o zi înainte de Rapid – FC Botoșani

Starea suprafeței de joc din Grant a reprezentat un motiv de îngrijorare pentru Daniel Pancu (49 de ani). Sâmbătă, înainte de a se prezenta la conferința de presă premergătoare duelului cu moldovenii, , peste care se așternuseră deja fulgi de zăpadă din cauza ninsorii pornite la orele amiezii în Capitală. După câteva ture, tehnicianul s-a convins.

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Daniel Pancu anunța ferm că suprafața de joc va avea serios de suferit în timpul meciului cu FC Botoșani: „Acum e mai bun (n.r. – gazonul), dar trebuie înlocuit. Mâine o să se rupă, o sa fie mocirlă. Asta e”, spunea antrenorul Rapidului cu o zi înaintea partidei. Până la finalul acestui an, „alb-vișiniii” mai au de jucat două meciuri pe teren propriu: „dubla” cu UTA Arad, din Cupa României și din campionat (2 și 13 decembrie).