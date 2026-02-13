Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică în sectorul 6. Titi Aur, explicații despre nenorocirea de pe Bulevardul Constructorilor

ADVERTISEMENT

O mașină a luat foc în sectorul 6 al Bucureștiului, pe Bulevardul Constructorilor (cartierul Crângași), iar o femeie a murit în urma incendiului. Din mașina, una de dimensiune mică, a rămas doar un schelet, iar imaginea i-a tulburat pe trecătorii din zonă, nereușind să își explice cum s-a putut întâmpla așa ceva.

Cum se putea salva femeia care a murit într-o mașină electrică făcută scrum în sectorul 6

Femeia care a murit în incendiul izbucnit în timpul zilei de vineri, 13 februarie 2026, era împreună cu soțul ei în autovehicul, acesta scăpând cu viață, dar suferind arsuri. Bărbatul a ajuns la spital, reușind să iasă la timp din autoturismul care a fost cuprins de flăcări.

ADVERTISEMENT

Expertul în condus defensiv Titi Aur a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, de ce este riscul mai mare de incendiu la mașinile moderne, indiferent că sunt electrice sau clasice. Totodată, Aur ne-a spus că dacă soția bărbatului care se afla la volanul mașinii ar fi avut un ciocănel, poate că ar fi putut scăpa din nenorocire.

Titi Aur spune că e greu de spus care ar putea fi cauza exactă, însă dat fiind că era o mașină electrică (nu se cunosc alte detalii despre marcă sau anul fabricației, scurtcircuitul ar fi putut apărea de la orice.

ADVERTISEMENT

Titi Aur: „Având foarte multe sisteme, există și posibilitatea ca unul din aceste sisteme să se defecteze”

„E un Smart electric, da. E complicat de spus cauza concretă, căci e o întreagă poveste și o lungă discuție. Mașinile moderne, electrice sau neelectrice au foarte multe sisteme. O mașină de pe timpuri, din 1980, o Dacia 1300, de exemplu, avea 20-50 de sisteme, un carburator, trei fișe, două becuri și un schimbător de viteză. În ziua de azi, mașinile au foarte multe sisteme, electronică, multe calculatoare. Având foarte multe sisteme, există și posibilitatea ca unul din aceste sisteme să se defecteze. Poate fi o defecțiune mecanică, dar și una electrică, ceea ce duce de multe ori la incendiu. Un scurtcircuit e suficient.

ADVERTISEMENT

La o mașină modernă crește, așadar, posibilitatea de a lua foc. Mașina electrică are și mai multă electronică, la care se adaugă și bateriile de mare putere. Deși sistemele evoluează tehnic, fiind din ce în ce mai sigure, probabilitatea există și este mai mare decât la un tractor din anii 60, care era diesel, nu avea ce să ia foc. Putea să ia foc doar rezervorul de motorină, dar greu. Mașina modernă nu mai e construită din metal, ci din tot felul de plastice, de materiale care odată ce ia foc mașina dispar pur și simplu. Riscul de incendiu e mare la mașina modernă, în general”, a declarat pentru FANATIK.

Un ciocănel poate fi obiectul salvator în astfel de situații

Titi Aur mai precizează că mașinile electrice, în special cele produse de Smart, au comandă mecanică la portieră, nu au buton: „Dacă avea buton la portieră, e explicabil de ce nu s-a deschis ușa, dar, dacă era comanda mecanică nu îmi explic altfel decât faptul că femeia a intrat în panică. Dacă e comandă electrică, orice portieră are și o comandă mecanică, adică un mâner de care tragi, dar acela e de obicei ascuns după boxă, dedesubt, pe undeva, ca să nu tragi toată ziua de mâner, ci numai în caz de urgență”.

ADVERTISEMENT

Apoi, specialistul spune că e bine să avem, în general, un dispozitiv în mașină, „un ciocănel cu care se poate sparge geamul”, obiect care ar fi ajutat-o pe femeie să iasă din autoturism. Titi Aur mai semnalează un lucru important: dat fiind că suntem foarte obișnuiți cu mașinile, nu ne mai pregătim mental în caz de o nenorocire, așa cum e cea care a avut loc pe Constructorilor.

„Când mergi zi de zi cu mașina personală, îți iese din minte că ai putea fii într-o situație limită”

„Trebuie să fii antrenat mental. Când ne urcăm în avion, primul lucru e să fim învățați cum să ieșim în caz de urgență, chiar dacă mergem de o mie de ori cu avionul, ni se tot repetă, pentru că e asumat și acest risc. Nu neapărat pentru că ar cădea avionul, ci pentru că ia foc sau nu oprește pe pistă, se întâmplă ceva. Când mergi zi de zi cu mașina personală, îți iese din minte că ai putea fi într-o situație limită”, ne-a mai precizat Titi Aur.

Mai precizăm că mașina electrică avea două locuri, unul în față și unul în spate. Femeia era, așadar, conform informațiilor oficiale comunicate, pe locul din spate.