Cum se sărbătorește Paștele în familia lui Adrian Mutu? „Cu Tiago e competiție de spart ouă”

. Liber de contract, antrenorul în vârstă de 46 de ani se va bucura în tihnă de Sărbătorile Pascale.

Adrian Mutu face Paștele în familie: „Sandra nu gătește. Mergem undeva lângă lac, frumos”

Adrian Mutu l-a întrebat pe fiul său ce vrea să mânânce în duminica Paștelui: „Ia zi Tiago, ce mâncăm de Paște? Cum tatii paste?! Sarmale! Drob, ouă roșii, salată de boeuf. De-astea, ca de Sărbători”.

partenera sa de viață nu face mâncare: „Sandra nu gătește. Avem mai multe persoane care gătesc. Soacra, femeia pe care o avem în casă”.

Mutu a făcut deja planurile pentru Paște: „Cred că ieșim undeva la restaurant dacă ne ajută vremea și sper să fie așa cum e și acum. Mergem undeva lângă lac, frumos”.

Adrian Mutu a dezvăluit care e mâncarea sa preferată de Paște: „Nu pot să rezist”

că întreaga familie are grijă la dietă, însă are și el o slăbiciune: „N-are de ce să gătească. La noi se mănâncă puțin, cu măsură. Mie îmi place salata de bouef, chiar dacă nu e cine știe ce și o găsești oricând. Nu am așa cine știe ce… Și sarmale nu pot să rezist. Adică dacă văd ceva de genul ăsta…”.

Fiul său cel mic e însă cel mai încântat de Paște: „Dar astea la noi se fac tot timpul, nu doar de Sărbători. Cel mai frumos e sentimentul ăsta când îi văd pe cei mici, mai ales pe Tiago că sparge vreo 20-30 de ouă, că la el e competiție, nu se oprește la unul.

În general mă bate, că e aici lângă mine. Trei cofraje de ouă le distruge! Și când eram mic era la fel de Paște. În familie, la masă. Mergeam la biserică de Înviere, luam lumină și așa mai departe. L-am dus și pe Tiago și o să mergem și acum. Adică e frumos.

E o sărbătoare frumoasă și facem aceleași lucruri pe care le făceau și părinții noștri cu noi și ducem tradiția mai departe copiiilor noștri. Noi o să mergem la biserică, așa cum face toată lumea”.