Cum s-au schimbat calculele în SuperLiga după calificarea Universității Craiova în finala Cupei României Betano. Cine merge în cupele europene. Toate scenariile

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României la loviturile de departajare pe Arena Națională, împotriva celor de la Dinamo. Oltenii se vor duela în ultimul act cu U Cluj pentru marele trofeu și pentru un loc în preliminariile Europa League. Vestea este una bună pentru celelalte formații din play-off.

U Cluj – Universitatea Craiova, marea finală a Cupei României Betano!

, în semifinala Cupei României dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Oltenii s-au impus la penalty-uri și și-au asigurat biletele în marea finală, unde își vor măsura forțele cu U Cluj, formație care a trecut la penalty-uri de FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Marea finală se va juca și în acest an la Sibiu, pe data de 13 mai. Partida se anunță una de foc. Suporterii celor de la U Cluj și Universitatea Craiova visează de ani de zile la un trofeu. Mai mult, câștigătoarea este sigură de prezența în preliminariile Europa League.

Câte echipe din România merg, de fapt, în cupele europene

Odată cu finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova, știm și o distribuție mai clară a echipelor din Superliga în cupele europene. România trimite an de an patru reprezentante în competițiile organizate de UEFA: una în Champions League, una în Europa League și două în Conference League.

ADVERTISEMENT

Câștigătoarea Superligii României evoluează în , iar echipa care triumfă în finala Cupei României va merge în Europa League. În mod normal, locul 2 din Superliga ajunge în Conference League, iar ocupanta locului 3 va juca un baraj cu câștigătoarea duelului din play-out dintre ocupantele locurilor 7 și 8.

ADVERTISEMENT

Ce se schimbă odată ce Universitatea Craiova s-a calificat în Cupa României Betano

Având însă în vedere că Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României, unde va juca pentru trofeu cu U Cluj, calculele pentru cupele europene se schimbă serios. Oltenii sunt implicați direct și în lupta la titlu, iar acest detaliu complică toată ecuația.

ADVERTISEMENT

Dacă Universitatea Craiova va reuși eventul, adică va câștiga și campionatul, și Cupa, atunci locul de Europa League se redistribuie. În acest scenariu, locul 2 din Superligă merge în preliminariile Europa League, locul 3 ajunge direct în Conference League, iar locul 4 va fi nevoit să joace barajul cu echipa din play-out.

Dacă oltenii câștigă Cupa, dar termină pe locul 2, lucrurile rămân relativ simple. Craiova merge în Europa League din postura de câștigătoare a Cupei, locul 3 din campionat merge în Conference League, iar locul 4 ajunge la baraj.

ADVERTISEMENT

În schimb, dacă Universitatea Craiova pierde finala Cupei, apar mai multe variante. În cazul în care oltenii iau titlul, joacă în Champions League. Dacă termină pe locul 2, merg automat în Europa League, întrucât Cupa a fost câștigată de U Cluj, iar locul a fost redistribuit. În ambele scenarii, formația de pe poziția a treia din campionat ajunge în Conference League, iar locul 4 va juca la baraj.

Situația este identică și în cazul celor de la U Cluj. Ambele echipe se bat atât pentru titlu, cât și pentru Cupă. Practic, cele două formații sunt aproape sigure de calificarea în cupele europene, iar această finală U Cluj – Universitatea Craiova avantajează mult locurile 3 și 4 din Superliga României.

Cine merge în cupele europene. Veste bună pentru echipele din play-off după calificarea Universității Craiova în finala Cupei