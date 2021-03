Cum se simt Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă după ce au fost infectați cu Covid-19: „Este foarte grav”

Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă sunt internați la Terapie Intensivă după ce s-au infectat cu coronavirus, iar starea lor de sănătate este destul de îngrijorătoare. În cazul artistei, șansele să se vindece sunt destul de mari și nu mai este intubată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Între timp, interpretul de muzică lăutărească Nelu Ploieșteanu se află în stare gravă la secția de Anestezie şi Terapie Intensivă a spitalului Floreasca din Capitală. Artistul duce o luptă crâncenă între viață și moarte, iar medicii nu vor să dezvăluie foarte multe lucruri despre starea lui, însă ar putea apărea schimbări pozitive la 10 zile după tratament, potrivit Antena 3.

Gabi Luncă este internată la Spitalul Ilfov și se simte mult mai bine, după ce săptămâna trecută i-a îngrijorat atât pe membrii familiei, cât și pe fani, atunci când se afla în stare critică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum se simt Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă după ce au fost infectați cu Covid-19

Pentru Gabi Luncă (82 de ani), veștile din partea medicilor sunt pozitive, iar artsta nu mai este intubată și nu mai are nevoie permanent de masca de oxigen. Mai mult, aceasta are o saturație de oxigen în sânge de 94% și medicii vor hotărî dacă va ieși din spital zilele acestea, potrivit sursei menționate anterior.

Veștile nu sunt la fel de bune pentru lăutarul Nelu Ploieșteanu (70 de ani), care se află în stare gravă la Terapie Intensivă, cu o saturație de 50% și cu plămânii afectați în proporție de 70%. Medicii sunt depărere că interpretul ar fi evitat o astfel de situație dacă nu ar fi refuzat tratamentul atunci când s-a prezentat pentru prima dată la spital. În plus, vârsta și afecțiunile existente de dinainte reprezintă alți factori de risc pentru sănătatea lăutarului.

ADVERTISEMENT

Zilele trecute, FANATIK a aflat că celebrul lăutar fusese depistat pozitiv cu coronavirus, însă nu a vrut să facă investigații suplimentare și a ieșit din spital pe semnătură. Seara, simptomele lui s-au agravat și nu mai putea respira, astfel că a fost internat din nou, de data aceasta la secția de ATI.

Nelu Ploieșteanu se află internat la Spitalul Clinic De Urgență Floreasca și se luptă pentru viața lui din cauza virusuui nemilos. „Marți a venit de la spital acasă, iar miercuri a ajuns în nou pe mâna medicilor. Este la Terapie Intensivă, cu saturație de 50% și cu plămânii afectați în proporție de 70%.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Starea lui este destul de gravă, pentru că are afecțiuni la plămâni, pneumonie, tuse tabacică”, a declarat Mara Bănică pentru FANATIK, în urmă cu câteva zile, fiind apropiată de familia cântărețului. Familia artistului se roagă încontinuu pentru el, însă se așteaptă la ce este mai rău, în același timp.

Gabi Luncă, momente cumplite după ce a fost depistată cu Covid-19

Săptămâna trecută, cântăreața Gabi Luncă a trecut prin clipe de coșmar din cauza infectăriii cu coronavirus. Verdictul dat de medici i-a speriat de moarte pe membrii familiei ei, care nu credeau că va supraviețui acestui virus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din fericire, artista se simte mai bine și ar putea fi externatăcât de curând, în funcție de cum va fi starea ei de sănătate. La scurt timp după ce medicii au anunțat că starea de sănătate a cântăreței este gravă, fiica acesteia a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK și a spus că medicii au fost rezervați, evoluția virusului fiind una neașteptată.

„Înainte să mă sunați dumneavoastră, cu o oră, am primit o veste cum că nu mai este în stare critică, dar este în Terapie Intensivă. A ieșit din starea critică, dar doctorii sunt rezervați, au spus că evoluția acestui virus este neașteptată și oricând se poate deteriora, din nou, starea ei. Dumnealor nu ne-au dat mari speranțe, ne-au spus doar că s-a oprit inflamația din corp. Acum, nu vă spun că e bine, dar nu mai este critică. Evoluția bolii este foarte, foarte surprinzătoare și nu știm ce se poate întâmpla. Avem încredere în Dumnezeu, ne rugăm la El, că doar El ne poate ajuta.

ADVERTISEMENT

Internată este de pe data de 13 martie. Pe 8 a fost pozitivă, pe 11 a făcut evaluarea la Balș, era bine, i-a dat tratamentul acasă, dar a început să aibă probleme de respirație și am și dus-o la spital. Acolo au trimis-o la alt spital, undeva pe Bulevardul Basarabia, acolo era singurul pat liber la Terapie Intensivă.

Astăzi ne-au dat medicii să vorbim cu măicuța, am făcut conferință cu surorile mele și am vorbit un pic. De acolo, de pe patul de spital, ea nu știa că are Covid, ea știa că are gripă. Cu masca de oxigen pe față, ne-a spus, așa: ‘Stați liniștite! În cinci zile voi fi bine.’ Deci tot ea ne încuraja pe noi.Vă dați seama?”, a povestit Estera Onoriu, fiica artistei Gabi Luncă, în exclusivitate pentru FANATIK.