Îndrăgitul artist a fost invitat în emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV. Cu această ocazie, Toni Grecu de la Divertis a povestit mai multe detalii despre starea lui din acest moment. De asemenea, a mai dezvăluit și că s-au îmbolnăvit toate persoanele din familia lui, dar simptomele au fost total diferite pentru fiecare.

Toni Grecu a fost la un pas să piară în incendiul de la Matei Balș. Din fericire, a reușit să se salveze din infern, după un efort supraomenesc. O asistentă l-a ajutat să ajungă la o ambulanță, actorul fiind dependent de butelia cu oxigen.

Chiar dacă era o fire sportivă înainte de infectare, acum Toni Grecu este într-o stare delicată, în continuare. Abia reușește să urce două etaje sau să meargă câteva sute de metri:

“Am recuperat o parte din capacitatea plămânilor. Urc un etaj, dar la al doilea apar probleme. COVID-19 mi-a încetinit puternic ritmul vieții. Acum mă bucur dacă pot merge la pas lent câteva sute de metri. Încerc să îmi refac capacitatea pulmonară și să redevin ceea ce eram acum două luni de zile”, a povestit Toni Grecu.

Cum a reușit Toni Grecu de la Divertis să se salveze din infernul de la Matei Balș

Actorul a reușit parcă printr-o minune să se salveze. Din fericire, o asistentă i-a ținut butelia de oxigen, în timp ce o ajuta pe o altă pacientă. Toni Grecu de la Divertis este foarte uimit de modul în care a evoluat boala pentru cei din familia lui.

“Aveam masca pe față, eram dependent de oxigen. Cu un efort foarte mare, am reușit să ajung în curtea spitalului. Jumătate din etajul 1 ardea, erau valuri uriașe care se ridicau spre cer. Era o atmosferă de film horror. Pompierii ocupaseră curtea, încercau să spargă niște uși să ajungă la bolnavi.

Eu sunt unul dintre cei care au plecat spre salvare cu asistenta care îmi ținea butelia de oxigen și mai ținea și încă o bolnavă. Nu puteam să mă deplasez normal, am fost forțat de împrejurare să traversez curtea spitalului”, a mai povestit Toni Grecu, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Ce a văzut Toni Grecu în spital, când era internat

Actorul crede că a luat Sars-COV-2 de la o persoană infectată cu care a intrat în contact. Chiar dacă este convins că există virusul, Toni este alarmat de modul în care evoluează acesta, după ce infectează un organism.

“Am fost pe avion, când m-am întors la București, au apărut primele simptome după 3 zile. Nu am avut niciodată pneumonie, nu am avut probleme cu plămânii. Să stau trei săptămâni la spital, în pat, nu am mai pățit așa ceva. Ne-am îmbolnăvit toată familia și fiecare a avut o altă manifestare a bolii.

Nu o să înțeleg niciodată ce boală este asta. Cine va inventa un tratament pentru acest virus, va fi regele pământului. Am văzut în spital oameni din toate categoriile, îmbolnăviți grav. Dumnezeu a organizat cea mai mare loterie din Univers”, a mai completat Toni Grecu.