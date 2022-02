Cum se simte Adda, după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme: “Nu îmi mai simt partea stângă din față”

Adda a fost diagnosticată recent cu Borelioza (boala Lyme) și Bartonella (boala ghearelor de pisică) și le-a povestit internauților cum se simte în aceste momente.

Cântăreața a anunțat zilele trecute că se va retrage din viața publică în timpul tratamentului, care este destul de agresiv. Artista va ține legătura cu fanii prin intermediul rețelelor sociale.

Timp de un an și jumătate, Adda a fost diagnosticată greșit și s-a tratat pentru altceva. A descoperit abia de curând de ce afecțiuni suferă, de fapt.

Cum se simte Adda, după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme

Acum câteva zile, , afecțiuni care i-au dat viața peste cap, pentru că au fost descoperite abia după un an și jumătate, timp în care a urmat un tratament greșit, pentru altă boală.

Infecția i-a ajuns vedetei la creier, dar este optimistă și va urma tratamentul necesar. După ce i-a informat pe fani că se va retrage din lumina reflectoarelor, artista a revenit cu noi dezvăluiri în mediul online.

“Nu îmi mai simt partea stângă din față și piciorul stâng. Mi se zbat mușchii și mi-e rău.”, a spus Adda pe .

Cu toate că se confruntă cu dureri puternice, Adda este fericită că acestea înseamnă că tratamentul funcționează și că bacteriile sunt eliminate din corpul ei.

Cântăreața a explicat că prima fază a tratamentului va fi una mai dificilă din cauza efectelor adverse. Faptul că a avut un stil de viață sănătos în ultimul timp o ajută foarte mult în lupta cu infecția.

“Mă simt binecuvântataă că am aflat. Mă simt iubit așa cum nu s-a mai întâmplat până acum și asta pentru că sunteți aici. Am avut zile mai bune, dar sunt ok. (…) E semn bun.

Nu-i place lui Gogutz (n.r. denumirea Addei pentru bacterie) că beau peste 3l de lichide pe zi, nu-i place că mănânc sănătos, nici ce suplimente iau. Așa că moare ușor.

Când încep medicamentele o să plângă după mă-sa, promit!”, a mai spus Adda pe rețelele sociale.

Ce simptome a avut Adda

În octombrie 2021, , printre care cârcel, erupții, dermografism, edeme în gât și tălpi, dureri de oase, agitație și oboseală.

Vedeta a început să se simtă rău încă din toamna anului 2020. A fost diagnosticată greșit și a urmat un tratament pentru o afecțiune inexistentă în corpul ei.

După ce a primit diagnosticul corect, artista a teas un semnal de alarmă și speră ca nimeni să nu mai treacă printr-o astfel de situație. Boala se poate învinge dacă este depistată la timp.

Și alte vedete din România și de peste hotare , printre care Roxen, Justin Bieber, Bella Hadid și Avril Lavigne.

Un om poate contacta boala Lyme dacă este mușcat de o căpușă purtătoare a bacteriei Borrelia Burgdorfer și care rămâne atașată de corpul uman pentru cel puțin 17 ore. Boala se poate face la orice vârstă.