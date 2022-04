Cum se simte Anamaria Ionescu după ce s-a infectat cu coronavirus: „E îngrozitor să stai izolat într-o țară străină”

City-break-ul pe care Anamaria Ionescu îl avea pregătit s-a transformat într-o lungă așteptare a… libertății! Prezentatoarea tv și soția lui Tudor de la trupa Fly Project este izolată de 7 zile în Roma, iar cea mai mare neplăcere este faptul că e departe de fiica ei, Ilinca.

Anamaria Ionescu, de 7 zile izolată din cauza Covid într-un hotel din Roma

Din fericire, vedeta a făcut o formă ușoară de Covid, însă necazul vine din altă parte. Anamaria Ionescu a mărturisit că nu e tocmai plăcut să fii izolat într-o țară străină, mai ales când gândul este doar la familie.

trebuie să mai stea trei zile în izolare, conform regulilor statului italian. Blondina abia așteaptă să își strângă în brațe fetița, de care îi este foarte dor.

Vacanța care s-a terminat cu izolarea la hotel fusese programată de doi ani, conform declarațiilor , după ce zborul anterior îi fusese anulat.

„Sunt tot aici, din păcate, pentru că pentru cei vaccinați cu două doze perioada de izolare este de 10 zile. Eu sunt abia în ziua 7. A părut o eternitate, deși au fost doar 7 zile. Este îngrozitor să stai izolat într-o țară străină, singur și neputincios.

Partea bună este că am avut o formă ușoară de Covid. Nu mă doare nimic. Partea proastă, mai am 3 zile de stat.

Toate planurile mele au fost puse pe standby, evident, însă asta sincer nu mă afectează atât de mult cât lipsa Ilincăi și faptul că am stat atât de mult departe de ea. Va trece și asta. Încerc să mă mobilizez și să fiu optimistă”, a declarat Anamaria Ionescu pentru FANATIK.

„În ziua plecării, testul din aeroport a ieșit pozitiv”

„Zborul anterior ne-a fost anulat, însă noi am insistat și am luat bilete la o altă companie de zbor și am plecat 4 zile, doar fete, eu și încă 3 prietene. Am fost grijulie, am purtat mască în locurile aglomerate, însă iată că nu a fost suficient.

În ziua plecării, testul din aeroport a ieșit pozitiv. Am fost dusă la un hotel dedicat Covid, unde trebuie să stau 10 zile, conform legii din Italia”, a adăugat Anamaria.