Cum se simte Camelia Mitoșeru după ce a fost operată. Detalii noi despre starea de sănătate

Camelia Mitoșeru, mama prezentatorului Mihai Mitoșeru, a ieșit cu bine din operația suferită în urmă cu mai puțin de 24 de ore. Starea de sănătate a actriței este una stabilă, urmând să mai stea în spital sub atenta supraveghere a cadrelor medicale.

Femeia a fost diagnosticată cu o tumoră beningnă, o boală care îi punea viața în pericol și pentru care trebuia operată de urgență. Din păcate, intervenția a fost amânată până în urmă cu o zi din cauza lipsei sângelui necesar pentru intervenție.

În urma unul apel inițiat de Oana Roman pe rețelele de socializare necesarul de sânge a reușit să fie strâns, în felul acesta actrița Camelia Mitoșeru ajungând de urgență pe masa de operație. Mihai Mitoșeru a făcut anunțul despre intervenție în mediul online.

Camelia Mitoșeru a trecut cu bine peste operație. Cum se simte acum actrița

Totodată, Mihai Mitoșeru a ținut legătura cu fanii din mediul online legat de starea de sănătate a mamei sale, mărturisind că rezultatul operației este unul bun, în ciuda faptului că intervenția chirurgicală a durat câteva ore bune.

„Datorită vouă astăzi de la ora 15:30 mama intră în operație, dar greul acum începe! Vă mulțumim tuturor și vă rugăm să ne țineți pumnii!”, a scris pe Facebook vedeta înainte ca femeia să ajungă pe masa de operație.

Ulterior, prezentatorul emisiunii „Se strigă darul” de la Kanal D a venit cu vești bune despre femeia care l-a adus pe lume, urmând ca actrița să rămână internată pentru a se recupera, mai ales că operația nu a fost una ușoară.

„Operația s-a terminat cu succes! A durat mult, dar nu au fost probleme! Acum să sperăm că se va recupera cât mai repede! Mulțumim lui Dumnezeu, profesorului Ciurea și tuturor celor care au fost lângă noi!”, a mai adăugat Mihai Mitoșeru.

Moderatorul de la Kanal D a trecut prin clipe grele, însă a avut parte de toată susținerea internauților, care i-au trimis sute de mesaje de încurajare. Prezentatorul le-a mulțumit de un milion de ori fanilor, care au contribuit la strângerea sângelui necesar intervenției.

„Acum vreo două luni de zile am aflat că mama are o tumoră beningnă, meningiom se numește, cu care nu se poate trăi, adică trebuie operat. O tumoră destul de mare. Normal că ne-am speriat, după care am acceptat situația, după care am început să vedem ce trebuie să facem.

Azi de dimineață trebuia să se opereze mama. Problema este că în România este o mare lipsă de sânge, nu există sânge la centrele de hematologie și a trebuit să facem un apel public, de data aceasta, pentru că era nevoie”, mărturisea vedeta înainte de operația mamei sale.