Cătălin Botezatu a avut grave probleme de sănătate, dar acum este în plină formă. Totuși, uneori este nevoit să ajungă la spital.

Celebrul designer a dezvăluit că are un program extrem de încărcat. În ultima perioadă a călătorit destul de mult.

Pregătește o nouă emisiune, a participat la mai multe concursuri de frumusețe și își va deschide un magazin la Londra.

Cum se simte Cătălin Botezatu după gravele probleme de sănătate. A cunoscut-o pe nutriționista vedetelor de la Hollywood

a dezvăluit că în ultima perioadă a muncit din greu. A călătorit foarte mult fiind implicat într-o mulțime de proiecte. A fost președintele juriului Miss Univers România, dar și la Mister Univers Bulgaria. În plus a avut și o prezentare.

“Programul meu este draconic.(…) Am început cu Miss Universe România, unde am fost președintele juriului. Noaptea următoare am plecat la mare, și nu ca să mă distrez: am avut prezentare haute couture.

După, la nici 24 de ore, am plecat la Varna, în Bulgaria, la Mister Universe Bulgaria, unde și acolo am fost președintele juriului”, a spus Botezatu pentru

Cătălin Botezatu a avut ocazia să întâlnească o mulțime de vedete cu care ar putea colabora în viitor. Printre acestea se numără o celebră cântăreață din Bulgaria, Andrea, sau nutriționista vedetelor de la Hollywood.

“Colaborează cu Sylvester Stallone și Jason Statham. Urmează să îmi facă și mie un program, care include și vitamine, printre altele, pe care mi-am propus să îl aduc în România”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Botezatu nu a scăpat de vizitele la medic

Cătălin Botezatu a avut A trecut prin momente extrem de grele, dar în final a învins cumplita boală. Chiar și așa nu a scăpat de vizitele la medic.

Acesta a dezvăluit că uneori își face câte o perfuzie pentru a-și fortifica organismul. Și are mare nevoie de acest lucru pentru că urmează o perioadă agitată.

Lucrează la un nou proiect de televiziune și își va deschide și un magazin în perioada în care are loc și Săptămâna Modei.

Acesta a pus totul la punct și în cel mai scurt timp își va inaugura un magazin în Marea Britanie. Cătălin Botezatu va deveni primul designer român care va avea un magazin la Londra.