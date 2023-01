Cum se simte Cătălin Măruță după operație. Andra i-a fost alături la fiecare pas

Cătălin Măruță a suferit o intervenție chirurgicală și acum a făcut primele declarații după ce s-a terminat totul.

Cum se simte Cătălin Măruță după operație

Cătălin Măruță a dat primele declarații după ce a suferit operația la genunchi.

Faimosul prezentator a spus că a supraviețuit intervenției, după cum a spus chiar el zâmbitor, și chiar a dat un detaliu surprinzător, acela că nu i s-a făcut anestezie generală și a putut să observe întreaga operație în timp real.

Mai mult, a spus că a putut să stea de vorbă cu medicul său pe tot parcursul intervenției pentru că a fost treaz și nu a simțit nimic.

Ulterior, Cătălin Măruță a fost dus în salon, unde era așteptat cu nerăbdare de soția lui care i-a fost alături la fiecare pas.

„Gata, pacientul a supraviețuit. M-a așteptat și asistenta mea personală. Ideea e că am fost live. Pe parcursul întregii operații am stat de vorbă cu doctorul. Nu am fost anesteziat total.

Eram live cu el, cu doctorul și povestea ce se întâmplă.

Am văzut toată intervenția. Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă. (…) Foarte interesant să îți vezi operația în timp real, live, în timp ce se face operația, tu să te uiți acolo și să nu simți nimic”, a povestit Cătălin Măruță, pe Instagram.

Andra i-a stat aproape soțului ei la fiecare pas

Andra Măruță a povestit și ea pe rețelele de socializare că soțul ei se simte foarte bine după ce și că acum are nevoie de repaus pentru a se putea recupera după intervenție.

„E totul în regulă, se simte bine. I-a scăzut puțin vocea de la anestezie, așa mi s-a întâmplat și mie atunci (…) A ajuns în salon, e bine”, a povestit Andra, pe Instagram.

Cătălin Măruță avea dureri de luni bune din cauza ligamentelor încrucișate, așa că a luat decizia să se opereze. Acum acesta se simte foarte bine și se recuperează alături de familia sa.