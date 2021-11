Cum se simte Dana Săvuică după ce a fost operată de urgență: ”Nu am voie să țin nici măcar cățelul sau pisica în brațe”

După operația suferită recent, Dana Săvuică a dezvăluit cum se simte acum. Vedeta a avut parte de o intervenție chirurgicală din cauza herniei de disc de care suferă.

Fostul fotomodel s-a prăbușit în casă din cauza problemelor pe care le avea la coloană. Aceasta nu se mai putea mișca deloc și risca să ajungă la paralizie.

Cum se simte Dana Săvuică după ce a fost operată de urgență

Dana Săvuică a fost la un pas de a rămâne paralizată din cauza problemelor cu coloana. Afacerista , unde a suferit o intervenție chirurgicală de urgență.

Blondina a ajuns pe mâinile medicilor după două luni în care s-a confruntat cu probleme de spate. Sora vedetei a chemat imediat salvarea după ce aceasta a căzut în casă.

Dana Săvuică știa de spondiloza lombară pe care o avea, dar nu știa că lucrurile sunt chiar atât de grave. Avea dureri de spate, dar i s-a recomandat fizioterapia, însă nici acest tratament nu a dat rezultate.

Faptul că avea deja hernie de disc a înrăutățit lucrurile. Din această cauză avea și dureri la piciorul drept și ar fi putut rămâne cu el paralizat.

Intervenția a durat două ore și nu au fost complicații. Vedeta a ajuns acasă, însă trebuie să rămână la pat timp de două săptămâni și să nu facă excese.

„Medicul mi-a zis că a fost fără complicații dar că era o hernie foarte-foarte urâtă. Îmi prinsese nervul rău de tot. Acum m-am externat, am ajuns acasă, trebuie să stau la pat vreo două săptămâni.

Să nu fac excese absolut deloc. Nu am voie să conduc, nu am voie să car, nu am voie să ridic nimic. Nu am voie să țin nici măcar cățelul sau pisica în brațe.

Nu am voie să mă aplec, trebuie să mă dau foarte ușor jos din pat, dar două săptămâni trebuie să stau cumva efectiv relaxată”, a declarat Dana Săvuică pentru .

Blondina poate face scurte plimbări pe afară după aceste două săptămâni. Operația a fost una minim invazivă și a făcut anestezie generală, iar când s-a trezit nu a avut dureri, așa cum a explicat aceasta pentru aceeași sursă. Vedeta se simte mult mai bine acum.

„Nu mai aveam nicio durere! Doamne! Echipa de la spital, asistentele de acolo foarte drăguțe, toate în jurul meu, am avut rezerva mea. Am stat singură, am fost îngrijită foarte bine, sunt acasă acum și mă simt bine”, a mai spus Dana Săvuică.

Cum a ajuns Dana Săvuică la spital

a povestit și cum a ajuns la spital, unde medicii au decis să o opereze de urgență. După ce a văzut că medicamentele nu mai dau roade, vedeta a făcut fizioterapie.

Nici aceasta nu a mai ajutat-o pe vedetă, după care a fost nevoită să meargă la spital.

„Am început să fac fizioterapie, m-am dus și am făcut curenți galvanici, câmp magnetic, laser, terapie Tecar, elongatii, o grămadă de chestii…

Deci practic mi s-a mărit coloana. Trăgeau de coloana ca să se deschidă vertebrele. Și atunci hernia de disc, pentru că asta aveam eu, vezi Doamne, o să se ducă înapoi. Gelul acela o să se ducă înapoi în vertebre. Deci nu. Eu aveam o hernie de disc foarte urâtă care mi-a prins nervul sciatic.

Tocmai de aceea aveam dureri în piciorul drept. Și deși eu am dus-o mult pe medicamente și pe dureri, au început să fie insuportabile.

Până acum câteva zile când am inchilozat de tot și am rămas…efectiv m-am prăbușit în casă! Și nu am mai putut să mă ridic, nu am mai putut să mă mișc”, a mai declarat Dana Săvuică.

Neurochirurgul i-a spus că suferă de hernie destul de gravă și ar fi putut rămâne cu piciorul drept paralizat dacă nu intervenea de urgență.

„El mi-a zis că am o hernie foarte urâtă, se vedea din RMN chestia asta, după care mi-a făcut niște teste, mi-a controlat piciorul drept și mi-a spus:

‘Uite, piciorul drept tremură, nu mai poți să te susții, nu mai poate să susțină greutatea ta și e clar că mai are puțin și paralizează, deci dacă nu te operăm repede, in regim de urgență, s-ar putea să nu mai am ce să fac!’”, a mai dezvăluit vedeta.

Deși se temea de operație, Dana Săvuică a acceptat, din moment ce nu mai avea încotro. Operația era singura soluție pentru problema ei de sănătate.