Cum se simte Gabriela Prisăcariu în ultima lună de sarcină. Soția lui Dani Oțil a dezvăluit câte kilograme a luat până acum în greutate

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil vor deveni părinți în luna septembrie. Pentru soția prezentatorului aceasta este una dintre cele mai frumoase perioade.

Modelul nu s-a sfiit și a dezvăluit în mediul online câte kilograme a acumulat până acum în timpul sarcinii.

Chiar dacă încă nu a născut, blondina spune că ea și soțul ei își mai doresc încă un copil.

Cum se simte Gabriela Prisăcariu în ultima lună de sarcină

va deveni pentru prima dată mămică peste câteva zile. Modelul și-a ținut fanii la curent cu tot ceea ce a făcut în timpul sarcinii, iar acum le-a dezvăluit câte kilograme a acumulat.

“Fericită cu 20 de kilograme în plus”, a scris soția lui Dani Oțil.

Chiar și așa, aceasta are o siluetă foarte frumoasă. La începutul lunii august blondina le spunea fanilor:

“Tot ce aflu este cu câte kg m-am mai îngrășat. (…) Am fost certată de domnul doctor că m-am cam îngrășat, toată lumea zice că nu m-am îngrășat, iar eu am în plus 16 kg”.

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit și că bebelușul are 3 kilograme și 500 de grame. Soția lui Dani Oțil a avut ceva probleme în timpul sarcinii.

“Durerile de spate îmi mai dau bătăi de cap… în rest [sunt] foarte bine”, scris modelul.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil își mai doresc un copil

Cuplul își dorește ca în viitor să mai aibă încă un copil.

“Sunt o doamnă acum, sunt doamna Oțil! Sunt foarte bine, mă simt bine, sunt foarte fericită. Nu mai am grețuri, am trecut de acea perioadă. Dacă Dumnezeu o să vrea și al doilea copilaș, el este binevenit.

Mi-aș dori să nu ofer mai multe detalii, pentru că este o perioadă foarte intimă pentru mine, dar și pentru soțul meu”, a declarat Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit în luna mai a acestui an, iar nași le-au fost Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu. Nunta a fost extrem de discretă și doar 42 de persoane au fost prezente.

“Suntem fericiți împreună și ne iubim, iar asta e ceea ce contează. (…) Prima zi ca doamna Oțil nu am simțit-o diferit. Adică nu s-a schimbat ceva, în mod special. Suntem la fel ca înainte, ne vedem de relația noastră”, a spus,