Cum se simte Marina Voica la un an de la operația pe cord deschis: ”Dumnezeu m-a ocrotit! Mi-a mai dat zile să trăiesc”

Marina Voica , în urmă cu un an. Celebra interpretă, în vârstă de 85 de ani, a trecut printr-o mare cumpănă, iar medicii au spus că a fost un mare miracol. Contactată de FANATIK, interpreta de origine rusă, care locuiește la Breaza de ani buni, spune că acum se simte bine.

Cum se simte Marina Voica la un an de la operația la inimă

Marina Voica a trecut printr-o mare cumpănă în mai 2021. Cântăreața este cardiacă, dar, cu toate acestea, n-a avut probleme cu inima până anul trecut, când i-a fost rău. A fost supusă unei intervenții complicate în cea mai bună clinică din Brașov, de un medic care a avut curajul să opereze un pacient de 84 de ani, după cum susține chiar artista. În spital, interpreta a stat numai o săptămână. S-a recuperat acasă, la Breaza, în linște. La vârsta ei, duce o viață echilibrată și crede că acest lucru a ajuta-o enorm să depășească situația critică.

ADVERTISEMENT

”Pentru mine operația pe cord a fost o mare cumpănă. Am avut zile. Dumnezeu m-a ocrotit! Mi-a mai dat zile să trăiesc și să mă mai bucur de viață. În urmă cu un an, un medic din Brașov a avut curajul să mă opereze și să îmi țină inima în palmele lui, fără ca ea să se oprească.

I-am mulțumit atunci, așa cum o fac și acum. Intervenția chirurgicală nu a durat mult, dar doctorul m-a salvat. Toți din spital s-au purtat frumos cu mine. Au fost foarte atenți. După o săptămână a fost externată și am continuat recuperarea acasă, la Breaza. Acum mă simt foarte bine, nu mai am probleme”, a declarat interpreta Marina Voica, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

”Mi-am dat seama că nu mai merge să trag”

Artista spune că are noroc că este atentă și nu forțează lucrurile. Mărturisește că a fost operată pe ultima sută de metri și, dacă nu ajungea pe mâna medicului potrivit, ar fi fost mult prea târziu pentru ea.

„A fost greu, eu sunt singură… Eu sunt cardiacă mai de mult, dar nu s-a observat fiindcă știam cum să duc viața. Pe scenă dau tot, nimeni nu a știut, au crezut că eu țin un regim de viață, eu am un sistem, să forțez lucrurile, apoi stau și mă gândesc ce se întâmplă.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, mi-am dat seama că nu mai merge să trag, am început să mă simt prost, așa e la stenoză mitrală. În ultimul moment am fost operată, fără exagerare. Dacă nu găseam un om, din prieten în prieten, un doctor minunat, era prea târziu”, spunea Marina Voica, într-o intervenție, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Marina Voica locuiește singură

La momentul respectiv, medicii din Brașov au declarat că intervenția artistei a fost extrem de riscantă. “Marina Voica avea doua dintre valvele inimii cu leziuni severe, insa operatia pe cord deschis, singura solutie medicala care i-ar fi putut salva viata, a fost evitata de toate institutiile de specialitate”, a precizat Florența Dănilă, de la spitalul privat de cardiologie Brașov, cea care a coordonat intervenția medicală.

ADVERTISEMENT

În luna septembrie, Marina Voica a ajuns la spitalul din Câmpina, De fapt artista a făcut o toxiinfecţie alimentară și, pentru că nu se mai simțea bine, a chemat salvarea.

ADVERTISEMENT

Incidentul a avut loc la scurt timp după ziua sa de naștere, când, spune aceasta, ar fi abuzat de preparatele delicioase primite în dar. Medicii i-au pus o perfuzie la camera de gardă și au stabilizat-o, iar artista și-a liniștit fanii. Marina Voica nu gătește și, de aceea, de cele mai multe ori își comandă de mâncare sau mai primește de la prieteni.

Marina Voica locuiește la Breaza de foarte mult timp și s-a obișnuit singură în căsuța ei cochetă. Spune că își mai face de lucru prin grădină, unde are verdeață și o mulțime de flori.