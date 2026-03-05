Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile de finală ale Cupei României, a fost adjudecat de olteni, scor 3-1. La această partidă a asistat și patronul Mihai Rotaru, iar Sorin Cârțu a dezvăluit cum se simte omul de afaceri după accidentul de la schi.

Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , în urma căruia a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Aflat la meciul dintre U Craiova și CFR Cluj, Sorin Cârțu a mărturisit că a fost pentru prima oară când s-a văzut cu patronul oltenilor în 2026.

Președintele clubului a transmis că Mihai Rotaru se simte bine, însă nu poate face mișcări bruște, în contextul în care are 8-10 șuruburi în el după operația suferită la claviculă.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum se simte Mihai Rotaru?) L-am văzut pentru prima dată aseară, i-am spus ‘La mulți ani’. E pentru prima oară când l-am văzut în 2026.

ADVERTISEMENT

Când am dat să îl iau în brațe, mi-a spus ‘ușor, ușor’. Are vreo 8-10 șuruburi în el. Am înțeles că e alt stil de operat clavicula acum. E diferit față de cum era înainte, nu mai bagi mâna în gips”, a declarat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

Oltenii se gândesc la event

, jucătorii lui Filipe Coelho se gândesc deja la event. Aflată pe primul loc în SuperLiga înainte de play-off, Universitatea Craiova a luat o opțiune serioasă la trofeu și în Cupă după eliminarea lui CFR Cluj.

„Ieri i-am spus ‘La mulți ani’, dar nu era ziua lui. Toată lumea e bucuroasă, suntem în grafic, ne aflăm în continuare în competiție, urmează semifinala. Probabil că vom juca cu Dinamo, e greu de crezut că îi vor bate cei de la Metalul Buzău.

ADVERTISEMENT

Până la semifinală mai este timp. Noi am terminat acest meci, acum ne gândim la partida cu Rapid. E bine să consolidezi acest loc 1, nu se mai poate întâmpla nimic. Măcar să menținem punctele dintre noi și Rapid, aceasta e gândirea noastră”, a conchis Sorin Cârțu.