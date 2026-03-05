Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv

Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile de finală ale Cupei României, a fost adjudecat de olteni, scor 3-1. La această partidă a asistat și patronul Mihai Rotaru, iar Sorin Cârțu a dezvăluit cum se simte omul de afaceri după accidentul de la schi.
FANATIK a anunțat în exclusivitate că Mihai Rotaru, la începutul lunii februarie, a suferit un accident grav la schi, în urma căruia a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Aflat la meciul dintre U Craiova și CFR Cluj, Sorin Cârțu a mărturisit că a fost pentru prima oară când s-a văzut cu patronul oltenilor în 2026.
Președintele clubului a transmis că Mihai Rotaru se simte bine, însă nu poate face mișcări bruște, în contextul în care are 8-10 șuruburi în el după operația suferită la claviculă.
„(n.r. – Cum se simte Mihai Rotaru?) L-am văzut pentru prima dată aseară, i-am spus ‘La mulți ani’. E pentru prima oară când l-am văzut în 2026.
Când am dat să îl iau în brațe, mi-a spus ‘ușor, ușor’. Are vreo 8-10 șuruburi în el. Am înțeles că e alt stil de operat clavicula acum. E diferit față de cum era înainte, nu mai bagi mâna în gips”, a declarat Sorin Cârțu.
Calificați deja în semifinalele Cupei României, jucătorii lui Filipe Coelho se gândesc deja la event. Aflată pe primul loc în SuperLiga înainte de play-off, Universitatea Craiova a luat o opțiune serioasă la trofeu și în Cupă după eliminarea lui CFR Cluj.
„Ieri i-am spus ‘La mulți ani’, dar nu era ziua lui. Toată lumea e bucuroasă, suntem în grafic, ne aflăm în continuare în competiție, urmează semifinala. Probabil că vom juca cu Dinamo, e greu de crezut că îi vor bate cei de la Metalul Buzău.
Până la semifinală mai este timp. Noi am terminat acest meci, acum ne gândim la partida cu Rapid. E bine să consolidezi acest loc 1, nu se mai poate întâmpla nimic. Măcar să menținem punctele dintre noi și Rapid, aceasta e gândirea noastră”, a conchis Sorin Cârțu.