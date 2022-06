Cum se simte Mioara Roman după ce a fost dusă înapoi la azil. Oana Roman, detalii despre starea de sănătate a mamei sale

Fosta soție a lui Petre Roman a fost dusă înapoi în azilul în care stă de o perioadă destul de lungă. Fiica sa a explicat cum se simte în momentul de față, mai ales că de mai bine de 4 ani are probleme serioase de sănătate.

Oana Roman îi este foarte aproape mamei sale, care are nevoie de recuperare și de ajutor de specialitate în permanență. o vizitează foarte des pe Mioara Roman, pe care o scoate la cafea sau la coafor.

„Mama e bine acum, e staționar, e ok. Eu mă duc la ea foarte des. Ieșim în curte, facem mici plimbări, mergem la coafor. Per total este într-o situație ok, e staționară, dar este cât de bine poate fi în condițiile afecțiunilor pe care le are.

De ani de zile am grijă de mama mea. Sunt deja aproape 4 ani de când mă ocup îndeaproape de ea și de Isa și de casă și de job și de toate. Nu este întotdeauna ușor.

Am zile când sunt foarte obosită, când simt că nu mai pot și atunci trebuie să mă adun și să o iau de la capăt, pentru că efectiv nu am de ales”, a spus influencerița pentru .

Oana Roman, o nouă despărțire de Marius Elisei

Oana Roman a vorbit deschis și despre despărțirea de Marius Elisei, cu care are o fetiță. a pus punct poveștii de dragoste, dezvăluind în cadrul unei emisiuni TV că nu mai vede niciun viitor cu cel care i-a fost soț.

„Divorțul s-a pronunțat acum un an și ceva, deci noi oricum suntem divorțați în acte din februarie 2021. Lucrurile nu merg în direcția în care eu îmi doresc ca ele să meargă.

Orice ar fi ne vom ocupa de magazin, de site în continuare, pentru că este o sursă de venit importantă pentru familia noastră și care nu are legătură până la urmă cu ce relații avem noi.

În rest, nu știu ce va fi, vom vedea. Eu încerc să nu o implic pe Isa, dar evident că trebuie să am niște discuții cu ea legate de lucrul acesta, fără îndoială”, a completat vedeta, mai arată sursa menționată mai sus.