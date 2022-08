Cum se simte nepotul lui Romică Țociu, la 7 luni după ce a înghițit două bile magnetice. Băiețelul a suferit două operații

Romică Țociu a trecut prin momente cumplite la începutul anului, când nepoțelul lui, Philip, a fost la un pas de moarte, după ce a înghițit două bile magnetice. Inițial, medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală l-au diagnosticat cu enterocolită, dar ecografia le-a arătat doctorilor exact ce are băiețelul. Nepotul artistului a fost operat de urgență, intervenția delicată a durat trei ore și, la scurt timp, a mai fost nevoie ca medicii să intervină chirurgical încă o dată. La 7 luni de la incidentul care putea să se termine tragic, actorul este fericit că Philip s-a recuperat și se simte bine.

Romică Țociu vorbește despre starea de sănătate a nepotului său: ”A fost operat de două ori după ce a înghițit două bile magnetice”

În exclusivitate pentru FANATIK, actorul de comedie a dezvăluit că nepoțelul lui, care a fost la un pas de moarte după ce a înghițit două bile magnetice, s-a recuperat și este plin de energie.

”Nepoțelul nostru este bine. Mă bucur că acum este în cea mai bună formă a lui. A fost operat de două ori, după ce a înghițit două bile magnetice, care i-au făcut foarte mult rău. Au fost niște complicații mari. A stat în prima operație timp de trei ore. Noroc că i-au făcut ecografie, pentru că, inițial, nu au știut exact ce are… ”, a declarat, pentru FANATIK, Romică Țociu.

Romică Țociu se afla în SUA, când nepoțelul lui a ajuns pe mâna medicilor

Actorul Romică Țociu se afla peste Ocean, când fiul lui, Cătălin, l-a anunțat că micuțul Philip a înghițit două bile. Familia a trecut prin momente grele, în timpul intervenției suferită de micuț, iar lunile care au urmat nu au fost mai ușoare.

”Eu eram în SUA când s-a întâmplat. Am reușit să îl punem pe picioare. Nu-mi vine să-l recunosc. Este pe drumul bun. S-a recuperat. Philip are trei ani și jumătate. Aleargă, se joacă cu sora lui, Sofia Ioana, de un an și jumătate… Parcă este alt copil”, a mai declarat Romică Țociu, pentru FANATIK.

Incidentul a avut loc într-un moment de joacă, în care copilul a înghițit cele două bile magnetice. Una a ajuns în colon, alta în intestin.

„Lui îi era rău de la stomac. Medicii au zis, inițial, că are enterocolită. Noroc cu un medic care a zis să-i facem radiografie. Au găsit două bile în stomăcel! M-a sunat Cătălin disperat în America. L-au dus la Grigore Alexandrescu. O bilă s-a dus în colon, alta în intenstin, au blocat tot stomacul”, povestea Romică Țociu la Pro TV, în ianuarie.

Romică Țociu muncește de la 17 ani

Pe plan profesional, Romică Țociu e pe val. Actorul, în vârstă de 60 de ani, Vedete la apă. În schimb, partenerul lui de scenă, Cornel Palade a acceptat provocarea postului Pro Tv pentru a participa la Sunt celebru, scoate-mă de aici!

”Important este că oamenii sunt interesați de noi și asta este bine. Anul acesta am avut proiecte separate, eu și Cornel”, spune Romică Țociu, pentru FANATIK.

Romică Țociu este căsătorit cu Nicoleta de aproape 30 de ani. Au în băiat, pe Cătălin, de 27 de ani, care i-a dăruit doi nepoți, pe Philip și pe Sofia Ioana. Actorul și soția sa, Nicoleta mai au o fiică, Daria, în vârstă de 19 ani. Tânăra învață foarte bine și a moștenit veleitățile artistice ale tatălui ei.

Romică Țociu a început să muncească de la 17 ani pe litoral, unde l-a cunoscut pe Cornel Palade, cel care avea să îi devină partener de scenă. printre care cea de vânzător de gogoși.