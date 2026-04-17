Situația lui Pavlo Isenko rămâne una atent monitorizată la Universitatea Craiova, după operația suferită recent la genunchi. Portarul oltenilor se află în perioada de recuperare, iar colegul și prietenul Oleksandr Romanchuk îi transmite mesaje de susținere, într-un moment important al sezonului pentru echipa din Bănie.

Mesaj de susținere pentru Isenko din vestiarul Craiovei: „Se va reface rapid!“

Fundașul Oleksandr Romanchuk a vorbit despre starea colegului său și a oferit detalii despre . „Vorbesc în fiecare zi cu Isenko, vorbim zilnic, dar acum nu este într-o perioadă foarte bună după intervenția chirurgicală, dar este un tip foarte puternic. Se va reface rapid și se va întoarce și mai rapid decât trebuie“, a spus Oleksandr Romanchuk, la conferința de presă.

În ceea ce privește duelul cu Rapid, Oleksandr Romanchuk a subliniat dificultatea meciului și a vorbit despre modul în care echipa gestionează programul și recuperarea. „Cred că întâlnim un adversar puternic, cu jucători de calitate, dar noi avem sarcinile noastre. I-am analizat destul de bine. Nu contează dacă pierdem sau câștigăm, noi avem programul săptămânal. Primele zile după meci sunt cu refacerea, cu analiza, apoi ne pregătim de următorul meci. Nu este ușor să treci peste un asemenea rezultat (n.r. 0-4 cu U Cluj), dar nu avem ce face, trebuie să ne continuăm munca. Meciul cu Rapid nu este cu nimic diferit față de altele.

Atmosfera este bună. Am fost triști după ultimul meci, dar n-am mai avut timp apoi să ne amăgim și am trecut peste. Sper ca suporterii să vină alături de noi, să ne ajute. Sincer, chiar avem nevoie de ei. Doar împreună putem să reușim. Mă interesează doar de noi, pentru că totul depinde doar de noi pentru a ne clasa pe un loc cât mai bun“, a continuat fundașul Craiovei.

Filipe Coelho, mesaj cu lacrimi în ochi pentru echipă și suporteri

Antrenorul oltenilor nu și-a putut ascunde emoțiile atunci când a abordat situația unor jucători afectați în ultima perioadă, și a subliniat că echipa trece printr-un moment complicat din punct de vedere emoțional. Discursul său a fost unul despre responsabilitate, solidaritate și încredere, atât în interiorul grupului, cât și în relația cu suporterii.

Vizibil afectat, Filipe Coelho a insistat asupra ideii de familie și asupra importanței sprijinului venit din tribune, mai ales înaintea confruntării cu Rapid. Tehnicianul consideră că echipa trebuie să își câștige singură drumul, fără a depinde de rezultatele altora, dar cu o conexiune puternică alături de fani.

„Nu este un moment ușor pentru Etim. Deja am vorbit la nivel de grup. Avem patru meciuri în play-off și două cartonașe roșii corect acordate. Dincolo de ceea ce a fost, trebuie să conștientizăm și să învățăm. Etim se antrenează bine și suntem alături de el. Nu trebuie să uităm că ne-a ajutat în multe rânduri. Acum mergem să luptăm cu Rapid și avem nevoie de suporteri mai mult ca niciodată. Ca să fiu sincer, nu am apucat să citesc reacțiile fanilor. Sunt foarte bucuros dacă reacțiile de după ultimul meci au fost pozitive, avem mare nevoie de asta. Dacă suporterii cred în echipă așa cum cred eu, vom ajunge departe împreună. Nu vreau să pierd timp și să mă gândesc prea departe, cum ar fi la titlu.

Noi și suporterii, depinde de noi, de ceea ce facem. Cu tot respectul, nu cred că avem nevoie de ajutorul altor echipe, trebuie ca toată lumea să aibă încredere în noi. Noi suntem singurii din România care putem beneficia de ajutorul fanilor. Știu ce înseamnă (n.r. are lacrimi în ochi). Nu este ușor să-l aud pe Romanchuk când vorbește despre alți jucători care suferă. Suntem o familie. Este un moment foarte important. Trebuie să ne conectăm cu toții, să știm ce avem de făcut, să dăm totul pentru oraș“, a spus cu lacrimi în ochi tehnicianul oltenilor.