Cum se simte Rică Răducanu după ce a ajuns în stare gravă la spital: ”Am avut ghinion”

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Rică Răducanu a spus cum se simte, în realitate, după ce a ajuns în stare gravă într-un spital din județul Constanța. Ghinionul pare că l-a urmărit de această dată, însă fostul jucător de fotbal este încrezător în forțele proprii.

Rică Răducanu, amănunte despre starea sa de sănătate

Fostul mare portar român chiar în scara blocului. Rică Răducanu (80 ani) are două coaste rupte și umărul dislocat, după ce a alunecat din cauza unor încălțări pe care le avea în picioare. Din păcate, spune că acum simte că are inclusiv probleme cu respirația.

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Din fericire, este internat în Spitalul Municipal din Mangalia, unde se află sub atenta supraveghere a cadrelor medicale. În momentul de față, fostul sportiv încearcă să vadă partea plină a paharului, deși ar putea sta aproape două săptămâni internat. A precizat că nu are o lovitură la nivelul capului, ceea ce este un lucru extrem de bun.

„Nasol, tăticu’! Am alunecat pe scări și mi-am paradit două coaste. Am avut ghinion, pentru că plouase puțin și am alunecat pe scări. Eram încălțat cu niște papuci și voiam să intru la mine în bloc, când mi-a fugit piciorul și asta a fost. Pentru că mă deplasez mai greu, am vrut să mă țin de bara de la scara blocului, însă mi s-a dus piciorul peste cap.

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Singura parte bună este că nu m-am lovit rău la cap. Dar e rău, pentru că nu pot respira cum trebuie. Ce să fac tată, dacă am învățat să fac plonjoane? Exersez în continuare. Iar acum stau în cantonament. Mi-au spus că până nu se lipesc coastele nu pot pleca de aici. E posibil să stau 10 zile”, a spus Rică Răducanu, conform .

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„Îmi doresc să scap cât mai repede”

Starea de sănătatea nu este una tocmai bună, însă își permite să glumească. E optimist și speră să plece cât mai repede din spital pentru a se bucura de vremea bună din această perioadă din an. Rică Răducanu abia așteaptă să meargă la terasa pe care o administrează de ani buni pe litoralul românesc.

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Aceasta se află în stațiunea Neptun. Localul îi aparține verișorului său, dar asta nu-l împiedică să pună suflet în tot ce face. Prin urmare, cunoscutul fost sportiv este nerăbdător să interacționeze din nou cu oamenii. El este o fire foarte comunicativă și adoră să stea în preajma persoanelor cu care are discuții de tot felul.

„În loc să fiu la teresă, cu ai mei, stau aici, la Mangalia, în spital. Soția s-a speriat foarte tare. Ea a sunat la Salvare, mai ales că și ea a fost aici la Mangalia, în spital. Asta e, acum îmi doresc să scap cât mai repede și să mă duc la ai mei, pe teresa de La Steaguri, din Neptun”, a mai spus fostul portar.

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În fiecare vară Rică Răducanu muncește orice este nevoie, nu se dă în lături de la nimic. Face acest lucru pe litoral pentru a-și plăti facturile. Legenda Rapidului a povestit în urmă cu ceva vreme că veniturile obținute în timpul verii îi sunt de un real ajutor iarna.