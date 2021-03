Roxana Nemeș de la „Survivor România” nu a fost prezentă la jocul de comunicare din ediția de joi seara, 25 martie 2021. Cântăreața se confruntă cu câteva probleme de sănătate și aum se află sub supravegherea medicilor.

Daniel Pavel i-a anunțat pe concurenții celui mai dur reality show că Roxana Nemeș va continua investigațiile medicale și că nu va intra pe traseu până nu primește undă verde din partea cadrelor medicale.

De asemenea, nici Jador și Culiță Sterp nu au avut aprobarea medicului și nu au putut participa la jocul pentru recompensă, însă au stat pe banca Faimoșilor și le-au făcut galerie coechipierilor.

Cum se simte Roxana Nemeș de la Survivor România. Daniel Pavel a făcut anunțul așteptat de fani

„Astăzi veți juca patru băieți și două fete din fiecare echipă. Din echipa Faimoșilor nu intră pe traseu Culiță și Jador și nici Roxana Nemeș, care nu se află lângă noi. Continuă investigațiile medicale”, a anunțat Daniel Pavel, prezentatorul show-ului de la Kanal D.

La ultimul Consiliu la care a luat parte, Roxana Nemeș i-a anunțat pe colegii ei și pe telespectatori că are probleme cu bila și speră să nu se ajungă la operație. Nu se știe dacă se va retrage sau nu din competiție, însă medicii nu i-au dat niciun verdict la momentul actual.

Dacă starea ei se va înrăutăți, Faimoasa va pleca, cu siguranță, înapoi în România, dar speră să poată continua lupta pentru supraviețuire alături de colegii ei.

„Aș vrea să spun că mă simt foarte bine. Din păcate, din ce am înțeles, am făcut niște analize și nu sunt în cel mai bun moment al meu. Am niște probleme cu bila, nu mă știam cu astfel de probleme până acum.

O să trebuiască să fac un tratament, să nu ajung la operație sau la mai rău și am nevoie de odihnă din ce am înțeles. Sunt înapoi în echipă, momentan, însă cea mai importantă este sănătatea”, a transmis Roxana Nemeș în urmă cu două săptămâni.

Roxana Nemeș nu este prima concurentă care se confruntă cu probleme medicale în timpul competiției sportive. În luna februarie, Alexandra Stan a plecat acasă din cauza stării de sănătate, după ce corpul ei nu a mai putut face față condițiilor grele din Dominicană, la fel ca în cazul Războinicei Roxana Ghiță.

