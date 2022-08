Cum se simte Rudel Obreja la 53 de ani? A fost eliberat din închisoare pentru că are cancer: ”Situația lui e delicată”

Astăzi, pe 6 august, Rudel Obreja a împlinit 53 de ani, dar, din păcate, fostul boxer nu prea are motive de bucurie. Eliberat din închisoare pentru că are cancer, el își petrece cea mai mare parte a timpului în spital, pentru tratamentele dificile pe care le are de suportat.

Rudel Obreja, la 53 de ani, tratat pentru cancer: ”Există reacții adverse”

Rudel Obreja se recuperează acum, conform declarațiilor făcute de soția lui, după o intervenție chirurgicală complexă menită să îi salveze viața, el suferind de cancer, lucru care, printre altele, a și condus la eliberarea din închisoare a fostului boxer.

”Este foarte bine că nu se mai află sub paza gardienilor, aşa că are parte de un act medical complet. A început chimioterapia, există reacţii adverse puternice, vărsături, căderea părului. Va continua pe o perioadă lungă de-acum încolo.

Eram stresată pentru că situația lui medicală era delicată şi încă este şi avea nevoie de toată îngrijrea pe care nu o putea avea sub pază. Plus deplasările trebuiau aprobate. Sunt alături de el zilnic, stau cu el, soțul meu este între spitale şi casă, este la spital în cea mai mare parte a timpului.

Acum s-a externat după o intervenție chirurgicală, viața lui curge între spitale şi medici”, a spus, conform , soția lui Rudel Obreja.

Rudel Obreja, eliberat din închisoare din cauza cancerului

, a deschis un proces pentru a fi eliberat, temporar, din închisoare pentru tratamentul împotriva cancerului de care suferă. Pe 22 iulie, magistrații i-au admis cererea și, de-a lungul întreruperii pedepsei, el trebuie să respecte anumite condiții.

”Pe durata întreruperii executării pedepsei, petentul Obreja Rudel trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să nu depăşească limita teritorială a româniei decât în condiţiile stabilite de instanţă; b) să ia legătura, în termen de 24 de ore, de la punerea în libertate, cu Inspectoratul General al Poliţiei Bucureşti pentru a fi luat în evidenţă şi a stabili mijlocul de comunicare permanentă cu organul de supraveghere, precum şi să se prezinte la instanţă ori de câte ori este chemat;

c) să nu îşi schimbe locuinţa situată în Bucureşti, str. Caimatei nr. 18, et. 2, ap. 8, Sector 2, fără informarea prealabilă a instanţei care a dispus întreruperea; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; e) să se prezinte, de îndată, după punerea în libertate; la unitatea sanitară la care urmează să facă tratamentul”, se arată în decizia judecătorilor conform .

Rudel Obreja, condamnat la cinci ani de închisoare

Fost președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, în dosarul ”Gala Bute”, alături de Elena Udrea. La două săptămâni după încarcerare s-a descoperit, în urma unor analize, că suferă de cancer.

În apărarea lui a sărit și să beneficieze de tratamentul necesar, de ”dreptul la viață” și să fie îngrijit corespunzător.