Simona Gherghe se află în izolare acasă, alături de partenerul său și de cei doi copii.

În urmă cu câteva zile, prezentatoarea a anunțat că are coronavirus.

Miercuri, a revenit cu o nouă postare și le-a dat fanilor câteva amănunte despre starea sa de sănătate și a explicat de ce este nevoită să poarte masca de protecție în casă.

Cum se simte Simona Gherghe după ce s-a infectat cu Covid. “Am avut frisoane ciudate”

Simona Gherghe a postat un filmuleț pentru a-și anunța fanii cum se simte după ce

Marți, aceasta s-a simțit foarte bine și spera că a scăpat de virus, dar noaptea lucrurile s-au schimbat. A început să aibă din nou simptome și i-a fost destul de rău. Vedeta spune că a avut frisoane ciudate, dureri puternice de gât, tuse și nas înfundat. Aceasta a dezvăluit că inițial nu a crezut că are Covid, ci o amigdalită.

“Aseară m-am simțit mai bine și am crezut că asta a fost, însă azi-noapte m-a zguduit bine, am niște frisoane ciudate și am dureri puternice de gât, a început un pic și tusea, cam asta e, la mine așa a început, cu durere în gât.

Acum, nu prea am voce. La început am crezut că am amigdalită. Oricum, e mai rău noaptea. Sunt ok, chiar dacă nu am dormit foarte mult “, a spus Simona Gherghe.

Partenerul său de viață și cei doi copii nu s-au infectat, așa că vedeta încearcă să-i protejeze. Poartă mască în casă și speră ca aceștia să nu se îmbolnăvească.

“Port masca pentru că sunt aici și copiii mei și soțul. Doar eu sunt infectată. Tot ce-mi doresc acum este ca Ana, Vlad și Răzvan să nu facă. Mă și rog pentru asta”, a mai spus prezentatoarea emisiunii Mireasa.

Ce probleme de sănătate a avut Simona Gherghe la începutul anului

Vedeta Aceasta a început să se simtă rău în vacanța pe care a petrecut-o la Dubai.

“Totul a început în vacanță când m-am trezit cu o amețeală foarte puternică, nu mi s-a întâmplat niciodată. Eu sunt anemică de când mă știu și cumva obișnuită cu amețeala, dar așa ceva nu am experimentat niciodată. Practic nu puteam să mă țin pe picioare, nu puteam să-mi mențin echilibrul.

Avea senzație de vomă de la amețeală, de dimineață am chemat medicul hotelului. Mi-a făcut o perfuzie pentru amețeală, mi-au făcut analize de sânge.

Până m-am întors în țară au continuat aceste senzații de amețeli, am vorbit cu medicii și m-au trimis la ORL, pentru că mi-au spus că este foarte posibil să aibă treabă cu urechea. Otoliți, asta a fost problema și dacă se deplasează îți dau stările astea de vomă și amețeli”, a dezvăluit Simona Gherghe pe contul său de socializare.