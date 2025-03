Cum se spală, de fapt, corect, rufele colorate. Pontul care păstrează culorile vii o perioadă lungă

Rufele colorate au tendința să-și piardă nuanțele după fiecare purtare și mai ales, curățare termică. Experții în domeniul curățeniei ne arată cum se spală, de fapt, corect. Care este practic ce păstrează culorile vii o perioadă lungă.

Sfaturi utile pentru a spăla hainele colorate

Gospodinele știu că nu se curăță împreună cu cele albe, negre sau maro. Procesul de spălare a acestor rufe este unul simplu și la îndemâna tuturor, însă poate pune mici probleme dacă nu se ține cont de câteva sfaturi utile.

Un truc practic care te ajută să ții culorile intense o vreme cât mai îndelungată spune să citești cu atenție etichetele produselor. Fiecare obiect vestimentar vine cu câteva instrucțiuni. Producătorul menționează materialele folosite și temperatura de spălare.

De asemenea, oamenii pot afla de pe etichetă care sunt soluțiile recomandate pentru rufele colorate, cum se calcă și cum se curăță în mod corect. În primul rând, trebuie să ții cont de materialele din care sunt confecționate hainele.

Folosește programul special de la mașina de spălat rufe. Acesta este dedicat hainelor delicate, cum ar fi mătasea, satinul sau cașmirul. În plus, mașina de spălate rufe are programe pentru lână, bumbac sau in.

În al doilea rând, rufele colorate se spală la maxim 30 de grade Celsius. Temperatura ridicată strică fibrele materialului și mai ales culoarea. Acesta este unul dintre motivele pentru care hainele nu-și păstrează culorile vii.

Ce detergent se folosește la hainele colorate

Hainele colorate au nevoie de un dero care nu are în compoziția sa hidrogen peroxid, perborat de sodiu sau clor. Evită detergenții cu înălbitori pentru că aceștia strică materialele și culorile devin mai șterse în timp.

Decolorarea poate fi dată uitării dacă se apelează la un detergent delicat, ideal pentru culori. Cel mai bun în acest caz este detergentul lichid, care se folosește în cantități destul de mici. Așadar, nu se exagerează cu utilizarea acestuia.

Folosește de fiecare dacă detergenți de bună calitate pentru că sunt mai concentrați. În felul acesta spală și degresează bine orice fel de haină. Totodată, se recomandă să se folosească oțet, care fixează mult mai bine pigmenții colorați în țesături, în special în bumbac și lână.