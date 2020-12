Cum se va vota în localitățile carantinate pe 6 decembrie. Anunțul lui Ludovic Orban

Ludovic Orban, prim-ministrul României, a oferit mai multe clarificări despre ziua votului și modalitățile prin care românii își pot exercita acest drept în zonele carantinate. Primul ministru a declarat că “toate persoanele trebuie să își exercite acest drept în mod neîngrădit și în zonele care sunt carantinate”.

Joi, în direct la Digi24, în emisiunea moderată de Cosmin Prelipceanu, Orban a vorbit despre cum se va desfășura votul din această duminică.

De asemenea, s-a discutat și despre redeschiderea piețelor și în ce condiții se va realiza aceasta începând din acest weekend.

Orban despre votul de duminică în zonele carantinate. Cum se va vota în aceste zone

“Exercitarea dreptului de vot trebuie să fie neîngrădită și în zonele care sunt carantinate. Fiecare cetățean are dreptul de a vota fără să aibă declarație la el. În ședința de Guvern vom transpune decizia CNSU și oamenii vor putea să meargă neîngrădiți la vot.

Cei care sunt carantinați nu pot merge să voteze, ei trebuie să rămâna acasă sau la locația pe care au declarat-o. Ei vor vota cu urna mobilă, trebuie să o solicite și își vor putea exercita dreptul de vot.

Îi sfătuiesc pe toți cei care lansează astfel de petarde să se uite la numărul de teste lunare. Vă dau câteva date: în iunie s-au făcut cam 240.000-250.000 de teste, în septembrie s-au făcut peste 400.000 de teste, iar cel mai mare număr de teste s-a făcut în noiembrie.

Au mai lansat un fake news cu au făcut toată campania, noi am avut un șir de patru zile libere, weekend plus Sfântul Andrei și ziua națională. De regulă în zilele libere se fac mai puține teste și personalul din centrele de testare are nivel de odihnă, nu pot lucra zi de zi fără oprire

Numărul de persoane abilitate să facă astfel de teste este limitat, deși am crescut acest număr constant. În schimb de ieri până astăzi s-au făcut 32.000 de teste.

Noi facem analiza numărului de cazuri atât de la o zi la alta, atunci când numărul de teste este comparabil, dar și ziua din săptămâna actuală cu ziua din săptămâna trecută. Facem analize pe trei zile și cel mai des, pe șapte zile. Pe toate aceste analize este clar că am intrat pe un trend descendent.

De ieri de la 10 până azi la 10, am avut aproape 9100 de cazuri, iar astăzi avem 7600 de persoane. Dacă ne uităm la rata de infectare (cazuri cumulate pe ultimele 14 zile) vedem că în cele mai multe județe această rată este în scădere”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

Prim-ministrul României: “Se redeschid piețele peste tot”

“La sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie am avut 8-10 zile cu o crestere îngrijorătoare. Am dispus un set suplimentar de restricții care sigur că nu i-au bucurat pe foarte mułți români și probabil mulți s-au supărat pe noi, dar pe de altă parte nu puteam să stăm și să ne prefacem că nu vedem.

Ceea ce este important este că aceste măsuri au generat efecte. Afectarea vieții românilor a dus acum la consecințe favorabile, dar asta nu înseamnă că dacă suntem pe un trend descendent putem să lăsăm garda jos. Cu atât mai mult ar trebui să fim mai atenți acum și să ne protejăm.

A crescut la locurile de muncă, pentru că iau masa împreună mai mulți angajați și atunci nu se mai protejează și dacă este o persoană infectată îi infectează și pe ceilalți.

Se redeschid piețele peste tot, sigur cu un set de reguli care va fi adoptat prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii. În piețe nu s-au respectat aceste reguli, a fost cel mai mic grad de conformare la reguli, cu referire la circuite, purtatul măștilor, utilizarea de dezinfectanți.

Persoanele care merg să facă cumpărături la piețe sunt în general în vârstă, iar acelea au cel mai mare risc să dezvolte forme severe. Infectarea putea să fie foarte mare. Acum vom urmări respectarea condițiilor de protecție sanitară, somez poliția locală să îșî facă treabă”, a adăugat Orban.