Cum se vede din exterior?! Edi Iordănescu le-a vorbit polonezilor despre situația tensionată de la naționala României: „Altă dată!”

Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, a fost instalat deja de câteva săptămâni bune la Legia Varșovia și a calificat echipa din Polonia în cupele europene. La conferința de presă, jurnaliștii l-au întrebat dacă se gândește la revenirea la prima reprezentativă a tricolorilor, iar tehnicianul a oferit un răspuns ezitant.

Edi Iordănescu, detalii despre situația de la echipa națională. „Știu că în România există respect pentru mine”

Echipa din capitala Poloniei e abia pe locul 12 în clasament după 5 meciuri jucate. Totuși, antrenorul român a obținut calificarea în Conference League.

Jurnaliștii polonezi l-au întrebat pe Edi Iordănescu despre posibilitatea ca, în viitorul apropiat, să revină la naționala României, iar antrenorul a spus că, în acest moment, se gândește doar la echipa de club. Mircea Lucescu, selecționerul reprezentativei de seniori,

„La fel se vorbea și când am plecat ultima dată – aveam un contract nou pe patru ani și, totuși, am ajuns aici. Discuțiile despre naționala României le lăsăm pentru altă dată. Sunt la Legia, am foarte mult de muncă și nu vreau să intru în speculații.

Știu că în România există respect pentru mine și federația are încredere în munca mea. Împreună am obținut cel mai bun rezultat din ultimii 24 de ani, e adevărat. Dar acolo este un selecționer pe care îl respect enorm, iar eu sunt antrenorul Legiei. Toată energia și concentrarea mea sunt aici”, a precizat Edi Iordănescu la conferința de presă.

Edi Iordănescu a vorbit despre obiectivele sale la Legia

În plus, antrenorul român a spus și câteva cuvinte legate de situația de la club. Legia va juca pe 14 septembrie, pe teren propriu, cu Radomiak Radom, iar antrenorul român speră ca elevii săi să facă o figură frumoasă și să obțină o victorie care să urce echipa în ierarhie.

„Sunt optimist, e doar o chestiune de timp. Nu am emoții pe termen mediu sau lung. În trecut am atins obiective având mult mai puține resurse. Acum avem calitate, deci sunt sigur că e doar o chestiune de timp. Totuși, campionatul a început deja, iar lumea vrea rezultate imediat. Există frustrări acumulate, au trecut patru ani fără titlu – toți vor, vor. Și eu vreau. Dar provocarea este să construiești echipă și, în același timp, să faci rezultate”, a mai spus Edi Iordănescu.