Cum se votează la alegerile FRF. Cine decide noul președinte al Federației

Zi de de vot în fotbalul românesc. . Conducerea Federației Române de Fotbal va fi aleasă de reprezentanții structurilor afiliate, pe baza votului membrilor Adunării Generale. Răzvan Burleanu, care vizează al treilea mandat de președinte, este marele favorit.

Sistemul de vot la alegerile FRF din 2026

La alegerile din 18 martie vor intra în cursa pentru un mandat de președinte al FRF doar doi candidați. Este vorba de Răzvan Burleanu, președintele în funcție, și de Președintele FRF va fi ales de membrii Adunării Generale, organismul suprem de conducere al federației.

Din el fac parte cluburile din SuperLiga, cluburile din ligile inferioare, asociațiile județene de fotbal (AJF) și reprezentanți ai fotbalului feminin, futsal și alte structuri afiliate. Candidatul care va obține majoritatea voturilor va fi președintele federației pentru următorul mandat, care se întinde pe durata a patru ani, în perioada 2026-2030.

Totodată, la Adunarea Generală pot fi votați și membrii ai Comitetului Executiv, structura care participă la luarea deciziilor importante privind organizarea și administrarea competițiilor din fotbalul românesc.

Cine votează la alegerile FRF

cluburile din prima ligă

cluburile din ligile inferioare

reprezentanții fotbalului amator

reprezentanții fotbalului feminin

reprezentanții futsalului

Asociațiile Județene de Fotbal (AJF)

Cum se votează la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal

Procesul de alegere al președintelui Federației Române de Fotbal este unul organizat în cadrul ședinței oficiale a Adunării Generale. Votul este, de regulă secret. Fiecare membru afiliat votează un candidat. Câștigător va fi desemnat candidatul care va obține majoritatea voturilor.

Cum la alegeri FRF 2026 participă doar doi candidați, Răzvan Burleanu și Ilie Ștefan Drăgan, unul va obținute în mod cert majoritatea necesară și, astfel, nu va fi nevoie de organizarea unui tur suplimentar.