Cum și-a convins Mitică Dragomir nepotul să se lase de fotbal. Suma uriașă pe care i-a oferit-o: „Îți dau banii pe loc. La mine în familie, cartea e prima”

, atât la nivel de conducător de cluburi, cât și la nivel de șef al LPF, Dumitru Dragomir nu vrea să-și lase familia să-i calce pe urme.

Dumitru Dragomir, „pact” cu nepotul Bodi. Câți bani i-a dat să se lase de fotbal

La emisiunea Profețiile lui Mitică, Dragomir a dezvăluit că i-a oferit 1 milion de euro nepotului cel mare, Bodi, pentru a se lăsa de fotbal. Acesta a refuzat inițial oferta, însă din cauza unei accidentări a reconsiderat propunerea și în cele din urmă a acceptat-o, după o formulă îmbunătățită.

„Îl chem și îi spun câți ani ai mă frate? 19 ani. Cât vrei tu să joci fotbal? 10 ani? Mă, dacă joci la FCSB, cât pui deoparte? 100.000 de euro pe an. Deci strângi 1 milion de euro. A jucat la Rapid și îl luasem eu la FC Voluntari, juca titular la echipa a doua, promovase, era în vederile celor de la echipa mare. I-am spus că dacă se lasă de fotbal și se ține de carte îi dau pe loc cât câștigă în 10 ani. El mi-a spus că îi tai aripile.

I-am spus că ori ești Maradona, Messi, să iei o căruță de bani, ori ești cu cartea și nu dai niciodată greș. Se accidentează și vine la mine: ‘Băi, Piti, cum ai vrut tu să rezolvăm problema?’. Și el îmi spune să-i dau un apartament în blocul ăsta pe care l-ai terminat, cel mai tare, la 100 de metri de parc. Și îmi dai și o mașină pe care vreau să o conduc. I-am dat un penthouse la 100 de metri de parcul Herăstrău, pe numele lui. O nebunie, face 1 milion de euro”, a spus Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.

Tragedia prin care a trecut familia Dragomir

În urmă cu mulți ani, a trecut prin clipe grele, când fiul cel mare a decedat în somn.

„Și și-a luat un Porsche din ăla, mic, pe care l-a vândut între timp. A fost peste 200.000 de euro. I-am spus să se țină de facultate. A luat licența cu 10 și a reușit la master să intre cu 9,96 parcă, nu mai țin minte exact. Pentru prima dată în România s-a făcut masterat în diplomație și face acolo. Pentru familia mea, pentru mine, a fost una din cele mai mari realizări ale vieții. Eu am avut doi fii.

Fiul cel mare juca în echipa națională titular, la juniori, la 16 ani jumătate a promovat în prima ligă când era fotbalul fotbal. La 18 ani și 3 luni a murit. Eu nu pot să scap, în mintea mea, de această dramă, de ideea că din cauza fotbalului a murit. Domne, i-a venit noaptea să vomite în somn, a luat-o pe trahee și a murit instant, lângă cel mic, în pat. Eu cred, totuși, că l-am forțat. Asta mă frământă. Nu m-am învinovățit că nu m-am băgat, nu l-am forțat să facă fotbal”, a continuat Dragomir.

Fără fotbal în familia Dragomir

Acum, ultimul din familia Dragomir care vrea să ajungă fotbalist este nepotul cel mic. Totuși, Dumitru Dragomir spune că și acestuia îi va propune aceeași ofertă, când face 18 ani, de a se lăsa de sport și a merge către studii.

„Și celălalt, Bogdan, a făcut fotbal, a fost campion național cu Steaua, a jucat meci de meci. L-a luat Rocar, era titular, avea 18 ani și s-a accidentat puțin. I-am spus să ne apucăm de carte, uite ce am pățit cu fratele tău. Eu vorbesc pe cifre exacte. 95 la sută din juniori nu reușesc să ajungă fotbaliști. Ori ești cu un talent ieșit din comun, ori muncește pe brânci de te îmbolnăvești, ajungi fotbalist, la liga a 3-a mori de foame, la liga a 2-a mori de foame, nu ai făcut nici carte, nici fotbal.

Fotbalist de Liga 1, după ce termini cariera stai și te uiți la lună, dacă nu ai jucat undeva unde se plătește bine să strângi bani. Dacă ai carte nu te doare capul. L-am convins pe Bodi cu 1.200.000 de euro să se lase de fotbal. Acum, nepotul cel mic, e mega talent, îl las până la 18 ani și după la fel, îl iau și îl trimit la carte. Cu cartea o duci bine, cu fotbalul, te poți accidenta”, a concluzionat fostul șef de la LPF.