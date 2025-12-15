Sport

Cum și-a dat seama fostul fotbalist de la FCSB că soția îl înșală: ”Îți mulțumesc că m-ai părăsit”

Detaliul care l-a făcut pe un fost jucător de la FCSB să realizeze că partenera de viață nu i-a fost fidelă. Cum o descrie acesta în momentul de față.
Alexa Serdan
15.12.2025 | 17:00
Cum sia dat seama fostul fotbalist de la FCSB ca sotia il insala Iti multumesc ca mai parasit
ULTIMA ORĂ
Fotbalistul și fosta soție au divorțat din cauza infidelității. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

A supraviețuit într-un reality show filmat în Republica Dominicană mai bine de 6 luni. Iată cum și-a dat seama la întoarcerea acasă că soția îl înșală. Fostul fotbalist de la FCSB, Sebastian Chitoșcă, a dat cărțile pe față.

Fostul fotbalist de la FCSB, detalii despre infidelitatea partenerei

Sebastian Chitoșcă a fost considerat o mare speranță la Steaua, în anul 2016. Din păcate, cariera sa a luat final mult prea devreme. Când avea vârsta de 26 de ani acesta a decis să se retragă din activitatea sportivă.

ADVERTISEMENT

A dispărut din fotbal și a plecat în străinătate, în Germania. A revenit în lumina reflectoarelor prin prisma unei emisiuni celebre pe micile ecrane. A lipsit peste jumătate de an de acasă pentru filmările show-ului Survivor.

Imediat după finală fostul mijlocaș de la FCSB a realizat că partenera de viață nu i-a fost fidelă. Alexandra care la vremea respectivă îi era soție a fost dată de gol de un detaliu pe care sportivul l-a observat pe aeroport.

ADVERTISEMENT
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert....
Digi24.ro
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia

„Oamenii corecți sunt eliminați, de asta nu am prieteni, pentru că oamenii nu sunt pregătiți să trăiască în adevăr. Eu, de când sunt singur, de un an și jumătate, mi-am creat o conexiune cu Dumnezeu.

ADVERTISEMENT
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și...
Digisport.ro
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și n-a stat pe gânduri: ”Nu o să mă prefac prostuță”

Am văzut-o din aeroport, i-am văzut fața. Un om pierdut, speriat, nu știa cum să reacționeze. Mi-am dat seama. Eu n-am citit multe cărți, dar citesc oamenii bine de tot. Am văzut în ochii ei că nu a fost fidelă.

Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există. În vis și ce am văzut cu ochii mei. Niciodată nu am dat greș cu ce am simțit. A plecat singură, nu a putut să mai stea lângă mine.

ADVERTISEMENT

Se simțea vinovată, vedeam comportamentul ei. Dacă o sunam acum, de exemplu: «Ai ajuns la muncă, draga mea?». «Ce mă tot suni, mă verifici?». Am stat și eu 7 luni plecat acolo…”, a declarat Sebastian Chitoșcă, pentru iamsport.ro.

Ce spune fostul fotbalist despre soția infidelă

„N-a știut să-mi ascundă, era un om curat, un om bun. Eu n-am învinovățit-o atunci. Spun chestiile astea acum pentru că au trecut anii, nu mai avem nimic unul față de altul. Îți mulțumesc că m-ai părăsit.

Am devenit bărbat, am devenit om, sunt bine cum sunt acum”, a completat Sebastian Chitoșcă, pentru aceeași sursă.

A trecut un an și jumătate de la momentul divorțului, perioadă în care fostul fotbalist de la FCSB a avut o relație amoroasă. Femeia cu care s-a iubit era mama unui copil, însă lucrurile nu au mers tocmai bine între cei doi.

Fostul concurent de la Survivor România susține că nu erau pe aceeași lungime de undă. Din păcate, nu se aflau în aceeași etapă a vieții și au decis să o ia pe drumuri separate. În prezent, se bucură că este singur.

Păgubit de „schema Nordis”, Florin Gardoș este entuziasmat de documentarul Recorder „justiția capturată”:...
Fanatik
Păgubit de „schema Nordis”, Florin Gardoș este entuziasmat de documentarul Recorder „justiția capturată”: ”Vă mai fac o donație”
Daniel Bîrligea, despre forma slabă a FCSB-ului în acest sezon: “Este o combinaţie...
Fanatik
Daniel Bîrligea, despre forma slabă a FCSB-ului în acest sezon: “Este o combinaţie de mentalitate şi încredere!”. Mesaj dur pentru cei care îi scot pe roş-albaştri din lupta pentru titlu
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA...
Fanatik
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
ÎCCJ a dat verdictul în procesul dintre Burleanu și Prunea după 5 ani!...
iamsport.ro
ÎCCJ a dat verdictul în procesul dintre Burleanu și Prunea după 5 ani! Președintele FRF îi solicita daune de 500.000 de lei fostului internațional
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!