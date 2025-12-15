Cum și-a dat seama fostul fotbalist de la FCSB că soția îl înșală: ”Îți mulțumesc că m-ai părăsit”

ADVERTISEMENT

A supraviețuit într-un reality show filmat în Republica Dominicană mai bine de 6 luni. Iată cum și-a dat seama la întoarcerea acasă că soția îl înșală. Fostul fotbalist de la FCSB, Sebastian Chitoșcă, a dat cărțile pe față.

Fostul fotbalist de la FCSB, detalii despre infidelitatea partenerei

Sebastian Chitoșcă a fost considerat o mare speranță la Steaua, în anul 2016. Din păcate, cariera sa a luat final mult prea devreme. Când avea vârsta de 26 de ani acesta a decis să se retragă din activitatea sportivă.

A dispărut din fotbal și a plecat în străinătate, în Germania. A revenit în lumina reflectoarelor prin prisma unei emisiuni celebre pe micile ecrane. A lipsit peste jumătate de an de acasă pentru filmările show-ului Survivor.

Imediat după finală fostul mijlocaș de la FCSB a realizat că nu i-a fost fidelă. Alexandra care la vremea respectivă îi era soție a fost dată de gol de un detaliu pe care sportivul l-a observat pe aeroport.

„Oamenii corecți sunt eliminați, de asta nu am prieteni, pentru că oamenii nu sunt pregătiți să trăiască în adevăr. Eu, de când sunt singur, de un an și jumătate, mi-am creat o conexiune cu Dumnezeu.

Am văzut-o din aeroport, i-am văzut fața. Un om pierdut, speriat, nu știa cum să reacționeze. Mi-am dat seama. Eu n-am citit multe cărți, dar citesc oamenii bine de tot. Am văzut în ochii ei că nu a fost fidelă.

Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există. În vis și ce am văzut cu ochii mei. Niciodată nu am dat greș cu ce am simțit. A plecat singură, nu a putut să mai stea lângă mine.

Se simțea vinovată, vedeam comportamentul ei. Dacă o sunam acum, de exemplu: «Ai ajuns la muncă, draga mea?». «Ce mă tot suni, mă verifici?». Am stat și eu 7 luni plecat acolo…”, a declarat Sebastian Chitoșcă, pentru .

Ce spune fostul fotbalist despre soția infidelă

„N-a știut să-mi ascundă, era un om curat, un om bun. Eu n-am învinovățit-o atunci. Spun chestiile astea acum pentru că au trecut anii, nu mai avem nimic unul față de altul. Îți mulțumesc că m-ai părăsit.

Am devenit bărbat, am devenit om, sunt bine cum sunt acum”, a completat Sebastian Chitoșcă, pentru aceeași sursă.

A trecut un an și jumătate de la momentul divorțului, perioadă în care a avut o relație amoroasă. Femeia cu care s-a iubit era mama unui copil, însă lucrurile nu au mers tocmai bine între cei doi.

Fostul concurent de la Survivor România susține că nu erau pe aceeași lungime de undă. Din păcate, nu se aflau în aceeași etapă a vieții și au decis să o ia pe drumuri separate. În prezent, se bucură că este singur.