Cum și-a decorat Oana Roman casa de Crăciun. Imagini de basm din locuința vedetei

Oana Roman și-a pregătit deja casa pentru sărbătoarea Crăciunului și a postat câteva imagini pe pagina sa de Instagram. Fanii au putut ”intra” astfel în locuința fostei prezentatoare de televiziune, iar imaginile din interiorul locuinței sunt unele de basm!

Fiica fostului premier al României, Petre Roman, le-a împărtășit fanilor imagini cu interiorul casei sale. Și-a împodobit deja bradul, și-a decorat casa cu bentițe și luminițe pentru a crea o atmosferă de poveste și și-a aranjat cu stil și șemineul.

Oana este o mare iubitoare a sărbătorilor de iarnă, iar toate decorațiunile pe care le-a făcut în casă nu au putut fi posibile fără acordul fetiței sale, Izabela, cea care se bucură cel mai mult de această perioadă a anului, cum este firesc pentru orice copil.

Oana Roman și-a transformat casa într-un basm

Oana a ales să își îmbrace pomul de Crăciun cu globulețe albe și fundițe roșii, iar sub brad, așa cum este obiceiul, a pus mai multe cutii de cadouri primite de la Moș Nicolae și nu numai.

Pe lângă respectivele cutii, Oana s-a gândit să pună și câteva figurine cu Moș Crăciun și renii săi, evident, la solicitarea fiicei sale.

Nu este singurul brad pe care l-a împodobit vedeta. În living-ul unde are șemineul, lângă care a agățat doi ciorapi cu motive de Crăciun, Oana a ales să îmbrace un pom ceva mai mic cu globuri și betelii argintii.

Vedeta vrea să țină dietă și de sărbători

„Ieri am trebăluit toată ziua. Am împodobit brazii in casa, am decorat si am pregătit totul pentru venirea Moșilor. Azi ma odihesc. Isa e fericita ca Mos Nicolae i-a dus ce si-a dorit si eu sunt liniștita ca am casa curata si împodobită”, a scris vedeta la una dintre fotografiile postate în mediul online.

Chiar dacă de sărbători toată lumea obișnuiește să se înfrupteze din mesele bogate, Oana vrea să se abțină anul ăsta: „Urmează o perioadă în care cu toții vom mânca mai mult ca de obicei. Eu încerc să mă abțin, să țin dieta mea si sa mănânc doar o masă pe zi”.

