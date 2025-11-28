Cum și-a explicat Marian Aioani pasa de gol de senzație din Rapid – Csikszereda 4-1: „S-a nimerit să fie lucrată așa foarte bine”

ADVERTISEMENT

după ce au câștigat, 4-1, în confruntarea ce s-a disputat în București.

Aioani, bun și în ofensivă pentru Rapid

Grameni a deschis scorul în minutul 10, asta după ce o pasă lungă venită de la Marian Aioani care l-a lăsat pe mijlocașul Rapidului singur cu goalkeeperul advers.

„În seara aceasta cred că ne-am luat revanșa pentru că a fost un meci chiar foarte frumos. Mă bucur pentru pasa de gol, am văzut spațiul liber și că Grameni atacă acolo, am vrut să-i dau cât mai bine. Nu facem asta la antrenament, a fost instinctual. S-a nimerit ca această fază să fie lucrată așa, foarte bine. Ar merge un bonus, ce să zic. Nu, nu am bonus pentru pasă de gol.

Nu pot să spun că am căzut foarte tare, ci că ne-am înrăit mai mult. Știam că jucăm acasă, că trebuie să dăm goluri și am reușit asta. Urmează un meci în Cupa României, la Pitești, trebuie să câștigăm pentru că avem obiectiv să triumfăm”, a spus Marian Aioani.

Reacția savurosă a lui Cristi Săpunaru

Cristian Săpunaru, fostul jucător al Rapidului, a ținut să facă o glumă după ce a văzut declarațiile date de Marian Aioani. „Cred că a stat în vestiar după meci și s-a uitat de 3 ori la reluarea cu pasa de gol. La antrenamente de acum nu mai dă pase de doi metri, o să dea numai diagonale”, a glumit Cristi Săpunaru.

Marian Aioani a bifat o bornă importantă la meciul cu Csikszereda, pe care Rapid l-a câștigat clar, 4-1. Acesta a devenit primul portar care reușește un assist în acest sezon de SuperLiga, în cele 17 etape jucate până acum. După acest succes, giuleștenii au ajuns la 38 de puncte din 54 posibile și așteaptă să vadă ce fac rivalele din campionat, care rămân în urmărirea lor. Universitatea Craiova va juca cu U Cluj, în deplasare, în timp ce Dinamo primește vizita celor de la Oțelul.