Sport

Cum și-a explicat Marian Aioani pasa de gol de senzație din Rapid – Csikszereda 4-1: „S-a nimerit să fie lucrată așa foarte bine”

Marian Aioani a fost decisiv pentru Rapid, în victoria cu Csikszereda, asta după ce a pasat decisiv la primul gol al partidei, marcat de Constantin Grameni.
Mihai Alecu
28.11.2025 | 23:07
Cum sia explicat Marian Aioani pasa de gol de senzatie din Rapid Csikszereda 41 Sa nimerit sa fie lucrata asafoartebine
ULTIMA ORĂ
Aioani, pasator decisiv în meciul cu Csikszereda
ADVERTISEMENT

Giuleștenii își consolidează poziția de lider în SuperLiga, după ce au învins-o pe Csikszereda, 4-1, în confruntarea ce s-a disputat în București.

Aioani, bun și în ofensivă pentru Rapid

Grameni a deschis scorul în minutul 10, asta după ce o pasă lungă venită de la Marian Aioani care l-a lăsat pe mijlocașul Rapidului singur cu goalkeeperul advers.

ADVERTISEMENT

„În seara aceasta cred că ne-am luat revanșa pentru că a fost un meci chiar foarte frumos. Mă bucur pentru pasa de gol, am văzut spațiul liber și că Grameni atacă acolo, am vrut să-i dau cât mai bine. Nu facem asta la antrenament, a fost instinctual. S-a nimerit ca această fază să fie lucrată așa, foarte bine. Ar merge un bonus, ce să zic. Nu, nu am bonus pentru pasă de gol. 

Nu pot să spun că am căzut foarte tare, ci că ne-am înrăit mai mult. Știam că jucăm acasă, că trebuie să dăm goluri și am reușit asta. Urmează un meci în Cupa României, la Pitești, trebuie să câștigăm pentru că avem obiectiv să triumfăm”, a spus Marian Aioani.

ADVERTISEMENT
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între...
Digi24.ro
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu

Reacția savurosă a lui Cristi Săpunaru

Cristian Săpunaru, fostul jucător al Rapidului, a ținut să facă o glumă după ce a văzut declarațiile date de Marian Aioani.  „Cred că a stat în vestiar după meci și s-a uitat de 3 ori la reluarea cu pasa de gol. La antrenamente de acum nu mai dă pase de doi metri, o să dea numai diagonale”, a glumit Cristi Săpunaru.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”

Marian Aioani a bifat o bornă importantă la meciul cu Csikszereda, pe care Rapid l-a câștigat clar, 4-1. Acesta a devenit primul portar care reușește un assist în acest sezon de SuperLiga, în cele 17 etape jucate până acum. După acest succes, giuleștenii au ajuns la 38 de puncte din 54 posibile și așteaptă să vadă ce fac rivalele din campionat, care rămân în urmărirea lor. Universitatea Craiova va juca cu U Cluj, în deplasare, în timp ce Dinamo primește vizita celor de la Oțelul.

Imaginea serii în Giulești. Un pompier a primit tricoul lui Koljic: cum s-au...
Fanatik
Imaginea serii în Giulești. Un pompier a primit tricoul lui Koljic: cum s-au bucurat rapidiștii după victoria cu Csikszereda. Foto exclusiv
Afacerea cu care Cristiano Ronaldo vrea să dea lovitura. Cei interesați trebuie să...
Fanatik
Afacerea cu care Cristiano Ronaldo vrea să dea lovitura. Cei interesați trebuie să plătească 15.000 de euro
Costel Gâlcă, nemulțumit și după Rapid – Csikszereda 4-1: „Hai să fim serioși!”
Fanatik
Costel Gâlcă, nemulțumit și după Rapid – Csikszereda 4-1: „Hai să fim serioși!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Valentin Ceaușescu l-a distrus pe Lucescu: 'Nu îmi place omul ăsta!'. De ce...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu l-a distrus pe Lucescu: 'Nu îmi place omul ăsta!'. De ce s-a rupt prietenia dintre ei, de fapt
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!