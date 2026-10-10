Cum și-a făcut apariția Kim Kardashian la Formula 1. Toată lumea a rămas uimită

ADVERTISEMENT

Pilotul Lewis Hamilton are toate motivele să se focuseze pe cursa care se va desfășura pe 11 octombrie 2026. Kim Kardashian îi este alături și de această dată. Iată cum și-a făcut apariția iubita britanicului. Vedeta din SUA a împărțit lumea în două tabere, primind atât mesaje de bine, cât și neplăcute de la oameni.

Kim Kardashian, apariție demnă de covorul roșu la Formula 1

Kim Kardashian (45 ani) recurge la cele mai frumoase gesturi pentru a fi în preajma lui Lewis Hamilton (41 ani). Pilotul de la Ferrari s-a bucurat de un moment special la , unde femeia de afaceri a făcut furori. Frumoasa brunetă s-a remarcat instant, după ce înainte a făcut mai multe declarații despre fosta relație.

ADVERTISEMENT

A dezvăluit după divorțul de Kanye West (49 ani). Așteptarea se pare că a meritat pentru fondatoarea brandului Skims. Vedeta a zburat 6.700 de mile cu avionul său privat pentru a-l surprinde pe sportivul care a fost desemnat până acum de șapte ori campion mondial, potrivit .

Sursa menționată că aeronava a făcut o călătorie despre care se vorbește deja în paddock. Avionul privat Gulfstream G650ER, înmatriculat oficial cu numărul N1980K, a decolat din Honolulu, Hawaii, vineri, 9 octombrie 2026. Astfel, a parcurs un zbor care a durat 12 ore și 41 de minute, înainte de a ateriza în Singapore sâmbătă dimineața.

ADVERTISEMENT

Vedeta și-a făcut apariția în stil mare, fiind văzută în spatele garajului Scuderia Ferrari. O filmare distribuită de F1 pe contul de Instagram o arată îmbrăcată cu o rochie maxi roz cu spatele gol. Afacerista a atras toate privirile, mulți fiind de părere că a ales un outfit demn de covorul roșu. Prin urmare, a primit numeroase aprecieri și laude. „Kim Kardashian este aici, în paddock!”, este descrierea lăsată de reprezentanții competiției, pe rețelele de socializare, unde primesc constant mesaje de la fanii curselor.

ADVERTISEMENT

Kim Kardashian, o amuletă norocoasă pentru Lewis Hamilton?

„O iubesc”, „Foarte interesant”, „Arată superb” sau „Arată uimitor, ador rozul”, au scris o parte dintre internauți. În schimb, au fost și persoane care au transmis că acest sport trebuie să se concentreze pe curse, nicidecum pe astfel de apariții. Aceștia au criticat aspru filmarea făcută publică de Formula 1 în care apare iubita lui Lewis Hamilton. „Cui naiba îi pasă? Nu o mai promovați, vă rog” sau „Nu menționez o problemă cu mașinile care se opresc în ploaie, dar asta e important, glumesc”, au fost de părere aceștia.

ADVERTISEMENT

Kim Kardashian este o prezență constantă la competițiile la care participă sportivul britanic. De când formează un cuplu frumoasa brunetă nu a ratat nicio cursă, fiind însoțită aproape mereu de una dintre surorile sale. În momentul de față, vedeta este văzută ca o amuletă norocoasă pentru sportiv, chiar dacă acesta a plecat cu o întârziere de 30 de minute din cauza ploii.

Pilotul de la Ferrari nu a reușit să scoată performanța maximă din monopostul său. Astfel, a înregistrat al treilea timp, Lewis Hamilton dând vina pe o mică eroare de setări în Q3. Această ”greșeală” ar fi făcut ca mașina să devină instabilă, ceea ce l-a costat destul de mult. Cursa de sprint de la Marele Premiu de la Singapore a fost câștigată de Max Verstappen.

ADVERTISEMENT