Cum și-a făcut apariția o actriță celebră din Greys Anatomy la funeraliile Reginei. Motivul pentru care a fost acceptată în biserică

Cum și-a făcut apariția o actriță celebră din serialul Anatomia lui Grey, care se difuzează pe Diva, la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Motivul pentru care a fost acceptată în biserică de Casa Regală Britanică.

O actriță renumită din serialul Grey′s Anatomy, la funerariile Reginei Elisabeta. De ce a fost prezentă

Regina Elisabeta a II-a fost condusă pe ultimul drum în cursul zilei de luni, 19 septembrie 2022, la fiind prezenți oameni din lumea întreagă, dar și delegații internaționale care au intrat în Biserică.

ADVERTISEMENT

Sandra Oh, o actriță cunoscută pentru rolurile din Killing Eve și Grey’s Anatomy, a fost observată în Westminster Abbey. Vedeta de origine canadiano-americană în vârstă de 51 de ani a primit onoarea de a fi prezentă la slujba de înmormântare.

Mai exact, artista deține a doua cea mai mare onoare civilă din Canada, primită pentru „cariera artistică plină de roluri memorabile pe scenă, în televiziune și film în țară și în străinătate”.

ADVERTISEMENT

Așadar, Sandra Oh a făcut parte dintr-o procesiune a deținătorilor Crucii Victoria, Crucea George și Ordinele Cavalerești, alături de alți ofițeri ai Commonwealth-ului nominalizați pentru a lua parte la serviciu.

Ordinul a fost creat de Regina Elisabeta a II-a în anul 1967 pentru a onora oamenii „al căror serviciu modelează societatea noastră, ale căror inovații ne aprind imaginația și a căror compasiune ne unește comunitățile”.

ADVERTISEMENT

Printre membri delegației canadiene a fost inclus și campionul olimpic la înot Mark Tewksbury, dar și muzicianul Gregory Charles. Delegația a fost condusă de premierul Justin Trudeau și de soția sa, Sophie Gregoire Trudeau.

De asemenea, potrivit guvernatorul general Mary Simon, cel care a numit-o pe Sandra Oh în Ordinul Canadei, a fost prezent la rândul său.

ADVERTISEMENT

Sandra Oh, prezentă la slujba de înmormântare a Reginei. Cum au reacționat fanii

Prezența actriței Sandra Oh la a stârnit numeroase reacții din partea oamenilor. Fanii au lăsat sute de comentarii în social media după ce au văzut imaginea în care actrița intră în Biserică.

ADVERTISEMENT

„Am fost doar eu sau chiar am văzut-o pe Sandra Oh la înmormântarea Reginei?” a întrebat un internaut.

Sandra Oh, renumită pentru rolul impresionant din Grey′s Anatomy a apărut îmbrăcată complet în negru. În plus, artista a purtat o insignă canadiană, după ce în luna iunie a acestui an a fost numită în Ordinul Canadei ca ofițer.

Vedeta, născută în Canada din părinți imigranți sud-coreeni, a interpretat timp de un deceniu rolul doctoriței Cristina Yang pentru care a câștigat diverse premii. Printre acestea se numără un Glob de Aur și un Emmy.