Mihai Rait Dragomir, actorul care joacă rolul lui Dorel în serialul “Las Fierbinți” profită de vacanță. A plecat împreună cu soția sa pe litoral pentru câteva zile.

Actorul a postat pe contul de socializare o fotografie în care toate privirile au fost atrase de Ana Maria.

Cum și-a fotografiat Dorel din „Las Fierbinți” soția pe litoral. Ana Maria și-a expus formele

Soția lui Mihai Rait, în vârstă de 27 de ani, face furori pe litoral. în costum de baie și le-a arătat și fanilor. Poza a fost făcută pe balconul hotelului unde sunt cazați cei doi soți.

Ana și-a etalat formele într-un costum de baie din două piese. Nu au lipsit ochelarii de soare și o șapcă.

Cum au văzut imaginea fanii s-au înghesuit să lase comentarii. “Sunteți un cuplu minunat, multă sănătate, și bucurii”, “Doi oameni frumoși și simpli”, “Vacanță plăcută”, sunt câteva dintre mesajele primite de Mihai Rait.

Ana Maria, o prezență discretă

Chiar dacă are un soț celebru, tânăra a preferat mereu să fie extrem de discretă și nu îi place să apară în emisiuni. Cei doi s-au cunoscut la un spectacol. După doar trei luni au decis să se logodească.

“La trei luni am cerut-o. Cam la sfârșitul primei săptămâni i-am spus că o iubesc. Ea s-a speriat puțin când am cerut-o. (…) Sigur am ales bine. Ea o să rămână până la final.”, a declarat actorul

În urmă cu aproape trei ani se năștea Între Mihai Rait Dragomir și Ana Maria este o diferență de 14 ani, însă actorul a declarat că acest lucru nu a fost niciodată un impediment.

“La noi nu se simte vârsta. Eu nu o simt, soția mea nu o simte. Este o persoană condidă.Soția mea nu vrea să iasă în evidență.

Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol, ne-am plăcut și așa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie.

Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă știu din copilărie”, povestea în urmă cu ceva vreme Mihai Rait.