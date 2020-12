Cum şi-a încheiat cariera Florin Ursu, fostul fotbalist răpus de COVID-19: “S-a operat şi nu şi-a mai revenit!” EXCLUSIV

Florin Ursu, fostul jucător al lui FC Botoșani a decedat la 38 de ani, fiind răpus de COVID-19, iar cariera de fotbalist și-a încheiat-o tot într-un mod tragic, chinuit de o accidentare care nu i-a mai permis să se antreneze.

FANATIK a stat de vorbă cu foștii săi colegi de la FC Botoșani, Gabriel Vașvari și fostul căpitan al moldovenilor, Răzvan Tincu, care și-au adus aminte de fostul lor coleg de echipă, despre care fostul președinte al lui FC Botoșani, Cornel Șfaițer și-a găsit cu greu cuvintele.

Deși nu a avut o carieră pe măsura talentului, Forinel Ursu a fost întotdeauna apreciat de colegi, antrenori și suporteri pentru faptul că dădea tot cea avea mai bun pe teren și prin felul său de a fi pe teren, la antrenamente și în afara terenului.

Interviu FANATIK cu foștii colegi ai lui Florinel Ursu, Gabriel Vașvari și Răzvan Tincu: „A avut o accidentare foarte urâtă!”

Gabriel Vașvari, a fost primul coleg al lui Florinel Ursu care a vorbit despre moartea acestuia pentru site-ul nostru: „Am aflat și eu în această dimineață când m-am trezit și chiar m-a durut foarte rău… Am o durere mare în suflet pentru că am fost un an împreună la Botoșani, între 2009 și 2010! Efectiv nu am putut să vorbesc câteva minute. Era un băiat extraordinar, muncitor în adevăratul sens al cuvântului și un băiat de echipă. Să pleci de pe lume la vârsta de 38 de ani…îmi e greu să vorbesc”, a declarat pentru FANATIK jucătorul lui Sepsi Sf. Gheorghe.

Când ai vorbit cu el ultima oară?

– M-am întâlnit cu el la Botoșani la un meci acum trei ani, când a venit în vestiar și ne-a încurajat. Din păcate, el era plecat în Spania și nu aveam numărul lui de acolo. Nu am vorbit de când a plecat. Cel mai dureros e că lasă în urmă doi copii. Acest virus se manifestă total diferit la fiecare persoană. Eu îl știam un om sănătos, nu știam de nicio problemă la plămâni.

Ce știi despre plecarea de la Botoșani?

– Nu cred că a plecat cu scandal… A avut o accidentare foarte urâtă! Parcă a avut ligamentele rupte, s-a operat însă nu și-a revenit. Recuperarea nu a decurs cum trebuie, i se tot umfla genunchiul, a făcut puroi…Accidentarea asta l-a făcut să pună capăt carierei de fotbalist!

Gabriel Vașvari și-a adus aminte de cel mai bun moment al lui Florin Ursu la FC Botoșani, chiar înainte de accidentare

Cum era Florinel Ursu?

– Era un băiat extraordinar! Un băiat simțit, dar cu care puteai să mergi la luptă ca să zic așa. Un jucător care băga capul în contră și care dădea și ultima picătură de energie pe teren! Și la antrenamente era la fel. Un model de urmat.

Care e cea mai frumoasă amintire legată de el?

– Nu am jucat foarte multe meciuri împreună, dar țin minte că a făcut un meci foarte bun cu Prefabricate Modelu și era foarte fericit după partidă! Avea o forță foarte mare de pătrundere. Era un băiat foarte serios.

– Acum și noi încercăm să ne protejăm cât mai bine, nu am avut focare, am avut doar patru cazuri de infectare la echipă. Avem noroc că și orașul e mai mic. Doar jucătorii străini stau la Brașov. Nu prea ieșim din casă și suntem foarte precauți. Noi ieșim doar la supermarket și să ne tundem.

Răzvan Tincu, fostul căpitan al lui FC Botoșani a vorbit și el despre moartea lui Florinel Ursu: „Mă făcea mereu să râd”

„Pfoai! Am aflat și eu de dimineață la antrenament, chiar vorbeam și cu Leo Grozavu. Pur și simplu nu ne-a venit să credem până am auzit la radio. Toți am vorbit despre asta. Foarte trist, chiar vorbeam cu băieții acum la masa de prânz. Dumnezeul să-l ierte. Am primit o veste grea cu o zi înainte de meciul cu UTA.

Este un coleg de-al meu, un om pe care l-am cunoscut și cu care am jucat. Îl cunoșteam și în afara terenului. În perioada aia se înțelegea foarte bine cu băieții mai vechi: cu Ghiceanu, cu Vrabie, care erau de acolo din zonă. Eu l-am prins doar jumătate de an și apoi a plecat de la Botoșani. Chiar dacă s-a scris în presă de acel scandal cu conducerea, eu știu că a plecat din cauza acelei accidentări. Avea dureri și nu se mai putea antrena. Nu i-a reușit operația.

Îmi aduc aminte de partidele jucate împreună pentru că era un jucător care se dăruia 100%. Era și un tip amuzant, cu bună dispoziție, optimist și îmi plăcea foarte mult felul lui de a fi, pentru că te simțeai foarte bine în compania lui. Tot timpul ne făcea să zâmbim și nu crea probleme. Mă gândesc la copiii lui, pentru că sunt destul de mici. Când a plecat de la Botoșani știu că soția lui era însărcinată”, a declarat pentru FANATIK și fostul căpitan al lui FC Botoșani, Răzvan Tincu, actual jucător la Sepsi OSK.