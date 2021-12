Ce nebunie a făcut Zlatan Ibrahimovic pentru a-și cunoaște actuala iubită. Relația suedezului rezistă de aproape 20 de ani

Zlatan Ibrahimovic nu contenește să surprindă. Atacantul în vârstă de 40 de ani e plin de surprize atât pe teren, cât și în afara lui. O poate confirma chiar partenera de viață a suedezului, Helen Seger, pe care a întâlnit-o în mod atipic în anul 2002.

Fotbalistul lui AC Milan a dezvăluit că și-a cunoscut iubita, și ea tot suedeză, fost model și actualmente femeie de afaceri, după ce i-a luat numărul de telefon blocându-i mașina într-o parcare.

Cum și-a întâlnit iubita Zlatan Ibrahimovic: „Am blocat-o în parcare”

La acea vreme, Zlatan părea mult mai modest decât în prezent. a povestit că nu s-a prezentat cu propriul nume, care era deja celebru, când i-a scris Helenei, ci cu numele și culoarea mașinii cu care a blocat-o în parcare.

„Cum am cunoscut-o pe Helena? Ne-am întâlnit pentru că am blocat-o cu mașina. Am parcat într-un loc cu două rânduri de mașini oprite în fața mașinii sale.

I-am cerut și numărul și, când i-am scris prima dată, în loc să-i spun că sunt Ibrahimovic, m-am semnat cu ‘Ferrari roșu’. Dar totul a mers bine, suntem fericiți”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, conform Tuttosport.

Helena Seger n-a uitat nici ea cum l-a cunoscut pe Zlatan

Helena Seger a vorbit și ea despre inedita primă întâlnire cu actualul partener și a recunoscut că nu a fost tocmai încântată când a văzut că Zlatan Ibrahimovic a blocat-o în parcare.

„Dragoste la prima vedere? În niciun caz. El își parcase Ferrari-ul prost într-o parcare din Malmo. A parcat și m-a blocat, nu mai puteam ieși. Pe un ton morocănos i-am zis să-și mute mașină, dar lui îi plăcea situația”, a povestit Helena Seger.

Împreună, cuplul suedez format din Zlatan Ibrahimovic și Helena Seger are doi copii.

Ibrahimovic n-are nevoie de Balonul de Aur

Cu o iubită frumoasă și cu o carieră impresionantă în spate, r. O spune chiar suedezul, care a vorbit recent despre polemica născută între Messi și Lewandowski.

„De ce nu am câştigat niciodată Balonul de Aur? Nu ştiu, nu depinde de mine. Eu joc fotbal. Depinde cum văd alţii lucrurile.

Acum a câştigat Messi Balonul de Aur şi mulţi spun că l-ar fi meritat Lewandowski. Nu este un lucru care mă opreşte. Sigur, ar fi fost frumos să câştig Balonul de Aur, dar asta nu îmi schimbă cariera sau calitatea individuală.

Am avut şansa să joc cu jucători mari şi în echipe mari. Şi ceva am câştigat…”, a spus Ibrahimovic, la Radio Deejay.