Cum și-a justificat Pep Guardiola gestul scandalos din Liverpool – Manchester City 2-0: „Este complet invers!”

Liverpool – Manchester City (2-0) a fost meciul din etapa 13 din Premier League care i-a adus lui Pep Guardiola al patrulea eșec consecutiv în campionat. Antrenorul a avut un gest controversat la adresa fanilor „Cormoranilor”, pe care l-a explicat ulterior.

Ce a spus Pep Guardiola după gestul făcut în fața fanilor lui Liverpool

începând să cânte puternic: „vei fi dat afară dimineață, vei fi dat afară dimineață”. Ibericul a răspuns instant, arătând către suporterii adverși 6 degete.

Mesajul său a făcut trimitere la cele 6 campionate câștigate în Anglia. Ulterior, tehnicianul lui Manchester City a venit cu noi explicații după comportamentul său din timpul meciului.

„Nu am fost niciodată calm!”

„Mi-am pierdut cumpătul cu acel gest pe Anfield? Nu am fost niciodată calm. Știi de ce am fost calm? Pentru că am câștigat, am câștigat.

Oamenii care au câștigat sunt atât de calmi, atât de frumoși, atât de drăguți. Când nu câștigi, este complet invers…”, a declarat Pep Guardiola, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Pep Guardiola, perioadă de coșmar

Pep Guardiola are parte de o perioadă nefastă în cariera sa. Antrenorul a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie, iar după meciul din Champions League cu Feyenoord (3-3 scor final), apariția sa la interviu a fost șocantă.

Mai exact, antrenorul campioanei Angliei a apărut cu fața plină de zgârieturi adânci. „Și el este om, are frustrări, are sentimente… Probabil stresul prin care a trecut a dus la acest gest.

Cu siguranță, el trecea prin niște momente grele, pentru că încerca să găsească niște soluții și probabil la stresul din acele momente se scărpina în cap, căutând soluții. Ca noi toți, e și el om”, a spus „Briliantul” la podcastul „DON Mutu”.

Pep Guardiola a preluat-o pe Manchester City în vara anului 2016, câștigând de atunci cu echipa nu mai puțin de 18 trofee.