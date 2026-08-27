Cum și-a luat rămas bun soția lui Radu Drăgușin după transferul fotbalistului la Fiorentina: ”Este incredibil”

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Descoperă mai jos cum și-a luat, în realitate, rămas bun Ioana Drăgușin de la Londra, după transferul fotbalistului la Fiorentina. Partenera lui Radu Drăgușin și-a exprimat sentimentele prin intermediul unei rețele de socializare.

Ioana Drăgușin, mesaj special după mutarea în Italia

Radu Drăgușin (24 ani) a schimbat clubul, dar și țara unde va locui în următorii ani. Clubul din cauza starului echipei, este noul cămin al internaționalului român care nu a plecat singur, ci împreună cu partenera sa de viață, Ioana. Frumoasa șatenă îi este alături la fiecare pas.

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E una dintre cele mai mari susținătoare ale fotbalistului, care a fost , după ce a fost criticat în presa italiană. Soția sportivului a decis să nu vorbească despre scandal, dezvăluind cum se simte cu această nouă schimbare din viața sa. În ultimii doi ani și jumătate a fost stabilită în Londra, Marea Britanie.

Acesta este orașul în care fundașul naționalei României a cerut-o în căsătorie. De asemenea, cuplul are numeroase amintiri, dar și prietenii care s-au consolidat puternic. Astfel, tânăra a recunoscut că îi este foarte greu să îți ia rămas bun de la locul pe care l-a numit acasă o vreme atât de lungă. Cu toate acestea, este conștientă că trebuie să facă un sacrificiu.

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„Am încercat să găsesc cuvintele potrivite pentru acest rămas bun, dar cum îți iei rămas bun de la un loc care a devenit acasă? Privind în urmă este incredibil cât de mult din viața noastră s-a petrecut aici”, și-a început postarea specială soția lui Radu Drăgușin, pe contul de Instagram.

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Ce îi va lipsi cel mai mult Ioanei Drăgușin

„Unele dintre cele mai fericite momente ale noastre, unele dintre cele mai grele momente din viața noastră și atât de multe amintiri între ele care vor face mereu parte din povestea noastră. Ceea ce îmi va lipsi cel mai mult sunt oamenii care au făcut ca Londra să se simtă ca acasă.

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Încă nu am avut ocazia să-mi iau rămas bun de la toată lumea, dar sper că știți cât de mult însemnați pentru noi. O parte din povestea noastră va aparține mereu aici”, a adăugat Ioana Drăgușin, pe aceeași rețea de socializare. Frumoasa șatenă a postat mai multe imagini în care-l susține pe jucător.

Fotografiile au fost imortalizate în cele mai fericite momente ale cuplului, dar și în unele mai neplăcute. În una dintre imagini șatena se află pe patul de spital al fotbalistului care tocmai ieșise dintr-o intervenție chirurgicală. Prin urmare, tânăra este bucuroasă de noul capitol din viața sa, chiar dacă vine cu o schimbare de domiciliu.

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Pe de altă parte, internaționalul român a declarat că a fost primit foarte bine la Fiorentina. A dat peste un antrenor excelent și un grup care îl va ajuta, cu siguranță, să se integreze cât mai repede. Traiul în Italia nu este ceva nou pentru sportiv, care a mai locuit în această regiune și în adolescență. Și-a început cariera la Juventus, la doar 16 ani.