Cum și-a luat țeapă de la o companie mama lui Vlad Pascu. Ce sume a avut de recuperat Miruna Pascu

Vlad Pascu, autorul accidentului rutier din stațiunea 2 Mai, petrecut pe 19 august 2023 și soldat cu moartea a doi tineri și rănirea altor trei, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanța la 10 ani de închisoare. După accident, Pascu fusese testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Mama lui Vlad Pascu a închiriat firmei un spațiu cu 4.500 lei pe lună

El a fost reținut pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. De asemenea, Vlad Pascu a fost acuzat de comiterea mai multor infracţiuni, printre care deţinere de droguri de risc şi mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată, trafic de droguri de mare risc.

În acest al doilea dosar sunt implicați și părinții săi. Miruna Pascu, mama lui Vlad a fost trimisă în judecată pentru influențarea declarațiilor și amenințare, iar Claudiu Mihail Pascu, tatăl său, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Numele Mirunei Pascu apare ca reclamant într-un dosar înregistrat pe 13 martie 2024 la Judecătoria Sectorului 1, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Obiectul dosarului este „pretenții”, iar pârât figurează o societate comercială, SC VIP Bebe Market SRL, , dar nu a mai plătit chiria și întreținerea. Mama lui Vlad Pascu a solicitat în instanță obligarea pârâtului la plata sumei de 4.500 lei/lună, actualizată cu indicele de inflație, de la data de 1.01.2024 și până la eliberarea imobilului, a sumei de 3.000 lei reprezentând contravaloarea întreținerii și a utilităților, precum și a dobânzii legale pentru sumele datorate.

De asemenea, Miruna Pascu a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu. Prin rezoluția Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, comunicată Mirunei Pascu la data de 25.06.2024 la domiciliul procesual ales, instanţa i-a pus în vedere să depună la dosarul cauzei, în original, dovada achitării unei taxei judiciare de timbru în cuantumul total de 770 lei.

Miruna Pascu nu a plătit taxa de timbru

De asemenea, prin aceeași rezoluție, instanța i-a pus în vedere reclamantei că efectuarea completărilor şi/sau a modificărilor dispuse de către instanţa de judecată se realizează în termen de 10 zile de la primirea comunicării, sub sancţiunea anulării cererii. În dosar se arată că completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată este de competenţa sa şi dacă aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197 C. proc. civ.

În continuare, când cererea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Mai departe, dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii.

Instanța a constatat că reclamanta Miruna Pascu nu a îndeplinit obligaţia de a achita taxa judiciară de timbru, stabilită în condiţiile O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, comunicată acesteia la adresa indicată în cuprinsul cererii de chemare în judecată. Având în vedere dispozițiile legale, conform cărora netimbrarea cererii de chemare în judecată atrage anularea acesteia și constatând că reclamanta nu s-a conformat obligației impuse, instanţa a arătat că va dispune anularea cererii de chemare în judecată.

Firma dată în judecată de Miruna Pascu are datorii de peste un milion lei

Această decizie a fost luată de Judecătoria Sectorului 1 pe 29 iulie 2025. în termen de 15 zile de la comunicare, cererea şi motivele de reexaminare urmând să fie depuse la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, astfel că Miruna Pascu a pierdut procesul pe care l-a demarat.

Firma dată în judecată de Miruna Pascu are ca obiect de activitate „comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate”, comercializând produse destinate copiilor ca scaune auto și cărucioare, cădițe, co-sleeper, țarcuri, mobilier, suzete, textile și oglinzi. SC VIP Bebe Market SRL nu a depus încă datele financiare valabile pentru 2024.

Ultimele date disponibile, consultate de FANATIK la Registrul Comerțului, valabile pentru 2023, arată că firma chemată în instanță de Miruna Pascu pentru neplata chiriei a bifat o pierdere de aproximativ 380.000 lei la o cifră de afaceri de 1,52 milioane lei. Datoriile firmei erau de 1,1 milioane lei la finalul lui 2023. În 2022, înregistrase un profit de 230.00 lei la o cifră de afaceri de 3,3 milioane lei.