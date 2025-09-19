Sport

Cum s-au salutat Leo Grozavu și jucătorii săi în săptămâna premergătoare meciului cu FCSB: ”Acum îmi permit să glumesc”

Leo Grozavu a încercat să nu pară euforic după victoria din meciul FC Botoșani - FCSB 3-1, dar a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi.
Traian Terzian
19.09.2025 | 23:40
Leo Grozavu, aplauze pentru jucătorii de la FC Botoșani după succesul cu FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

FC Botoșani a urcat pe locul 2 în clasament după succesul din partida cu FCSB, iar Leo Grozavu a explicat că formația sa a profitat din plin de situația complicată în care se află campioana României.

Leo Grozavu și-a lăudat jucătorii după FC Botoșani – FCSB 3-1

Imediat după încheierea întâlnirii FC Botoșani – FCSB 3-1, care a deschis etapa cu numărul 10 din SuperLiga, tehnicianul gazdelor a avut puterea să glumească și a dezvăluit care a fost salutul săptămânii la echipa sa.

”Victoria este a tuturor botoșănenilor, a întregii tribune, a staff-ului. A fost o seară incredibilă pentru noi. Am făcut o partidă bună. Toate felicitările băieților. Am făcut un joc de luptă, de angajament. Puteam să fim mai atenți și să mai marcăm goluri, dar am întâlnit o echipă puternică, cu jucători valoroși, muți dintre ei componenți ai echipelor naționale.

Acum îmi permite să glumesc, ne-am salutat toată săptămâna cu ‘Batem FCSB!’, am profitat și de momentele mentale ale adversarilor noștri, eram într-un moment bun. Mă bucur că ne-a ieșit. Avem jucători buni pe bancă”, a declarat Grozavu, la Prima Sport.

Cum poate ieși FCSB din pasa proastă

Antrenorul revelației FC Botoșani a evitat să vorbească despre situația dificilă prin care trece FCSB, dar consideră că jucătorii campioanei României au nevoie de un moment bun prin care să se descătușeze.

”Au o problemă cei de la FCSB, dar nu îmi place să vorbesc despre adversari. Nu e frumos, nu e treaba mea. Sunt jucători de calitate, au nevoie de un declick. Noi rămânem echilibrați, orice punct acumulat este foarte bine venit. Ne va fi mai ușor la primăvară”, a spus Leo Grozavu.

