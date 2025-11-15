Cum și-a motivat Edin Dzeko colegii înaintea meciului cu România. Mesajul transmis pe rețelele sociale

ADVERTISEMENT

Bosnia și România se întâlnesc, sâmbătă seară, la Zenica, într-o partida deosebit de importantă din grupa preliminară pentru Cupa Mondială 2026. Dacă nu pierd, gazdele au garantat cel puțin locul 2 înainte de ultima partidă din acest an. Edin Dzeko, cel mai valoros și experimentat jucător al “dragonilor”, țintește, însă, victoria și trage speranțe că echipa sa va obține victoria, mult așteptată de toată națiunea.

Edin Dzeko, mesaj de luptă înainte de Bosnia-România

Pe Facebook, , Edin Dzeko a transmis un mesaj de luptă. Așteaptă ca toți jucătorii să fie uniți și să-și dea sufletul pe teren, în scopul de a obține un rezultat favorabil.

“Toate dilemele și problemele, cele de pe teren sau din afara lui, devin neimportante în această seară. Dragonii trebuie să joace ca unul singur, să lase pe teren și ultima fărâmă de energie și să încerce încă o dată să bucure națiunea”, e mesajul transmis de Dzeko.

Ce își dorește Edin Dzeko de la partida de la Zenica

Edin Dzeko își dorește același rezultat și sâmbătă seară. Îl interesează doar cele trei puncte, nicidecum ca echipa lui să facă un meci strălucit. Cu o victorie, gazdele și-ar asigura cel puțin prezența la barajul pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada.

“Avem două meciuri pe care le considerăm ca pe cele de baraj, două meciuri decisive. Avem mulți jucători tineri și stim ce ar însemna o victorie cu România, ar deschide drumul calificării la Cupa Mondială. Băieții s-au pregătit bine, suntem pregătiți de aceste două meciuri. Spuneam că avem mulți jucători tineri. Nu joc regulat, dar mi-ar plăcea să o fac.

Am reușit să câștigăm la București, deși voi spuneați atunci că sunteți mai buni. Poate o să fiți buni și mâine, dar eu sper ca rezultatul să fie la fel. Asta e tot ce contează. Dar România este o echipă bună, cu mulți jucători tineri, un antrenor experimentat și fotbaliști buni”, a declarat Dzeko.

Armin Gigovic, fotbalistul lui Young Boys, a marcat singurul gol al partidei de la București, în minutul 14. România a avut un penalty neacordat și a ratat numeroase ocazii. Denis Drăguș a fost, în meciul tur, cel mai periculos “tricolor”, dar nu a fost deloc inspirat în fața porții.