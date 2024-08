Cum și-a motivat Gică Hagi crizele ne nervi din timpul partidei cu Poli Iași: „Am și eu momentele mele!”

Fosta campioană a României a câștigat acasă cu 2-0 în fața celor de la Poli Iași.

„Regele” a avut reacții dure la adresa fanilor, dar acum a venit cu explicații pentru gesturile sale.

Hagi, explicații pentru crizele de nervi cu Poli Iași: „Am și eu momentele mele!”

Startul actualei stagiuni a fost unul dezamăgitor pentru formația dobrogeană. Rezultatele negative au acumulat tensiune, atât la echipă cât și în rândurile fanilor echipei. Gică Hagi a oferit explicații pentru atitudinea sa.

„Sunt lucruri care se întâmplă, rămân acolo și trec după meci. La cald, zici una, alta, dar după ne liniștim și ne vedem de ale noastre. Numai împreună putem să fim puternici, împreună putem să facem lucrurile.

Ce aud în spatele meu, la un moment dat, ar trebui să nu se mai întâmple. Eu sunt acolo să iau decizii, eu sunt acolo să fac formația, eu sunt acolo să fac lucrurile. În tribună, bineînșeles, suporterii, dacă nu sunt mulțumiți, pot să manifeste acest lucru.

„Important este ca la final să mergem înainte”

Dar, în momentul în care eram noi, mai ales cu tot ce s-a întâmplat la meci, oamenii trebuiau să fie focusați doar pentru a încuraja echipa. Cred că, la greu, lumea trebuie să ne fie alături. A fost bine la Constanța, până la începutul acesta de campionat, iar suporterii au fost cei mai fericiți din România.

Au avut parte de succese și foarte puține decepții, plus că echipa are nevoie de încurajări. Oameni care vin la stadion trebuie să încurajeze jucătorii, să aibă încredere în ei, să fie lângă ei. Fiecare are răspunderea lui. Cine intră pe teren și joacă, răspunde.

Câteodată o fac bine, câteodată nu, dar am și eu momentele mele, sunt conștient de ele și pot să greșesc. De a-l băga pe unul, de a-l scoate pe altul, în joc toți greșim. Important este ca la final să mergem înainte”, a declarat Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.

Farul Constanța se pregătește acum pentru partida de vineri seară. Trupa lui Gică Hagi va juca în deplasare contra actualei campioane a României, FCSB, vineri de la ora 21:00.