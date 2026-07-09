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Cum și-a numit italianul Bergodi adversara din Europa League. Detaliul observat de clujeni la analiza video

U Cluj intra și ea oficial în preliminariile cupelor europene contra lui Dinamo Kiev, joi, 9 iulie. Cristiano Bergodi și-a caracterizat adversarii înaintea meciului direct. Ce au observat clujenii la analiza video.
Mihai Dragomir
09.07.2026 | 08:45
Cum sia numit italianul Bergodi adversara din Europa League Detaliul observat de clujeni la analiza video
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Cristiano Bergodi a dat cărțile pe față despre Dinamo Kiev înaintea meciului direct din preliminariile Europa League. Foto: Sport Pictures.
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U Cluj joacă meciul tur din primul tur preliminar UEFA Europa League cu Dinamo Kiev în Polonia, cu ucrainenii gazde, pe 9 iulie, cu startul de la ora 20:00. Cristiano Bergodi și elevii săi și-au analizat atent adversara și au constatat principalele pericole.

Cum a caracterizat-o Cristiano Bergodi pe Dinamo Kiev

U Cluj începe o nouă aventură europeană în această vară. Ardelenii se vor duela cu Dinamo Kiev, confruntare programată în seara zilei de joi, 9 iulie, și transmisă de posturile Digi Sport și Prima Sport. Cristiano Bergodi nu s-a ferit să își numească adversara „colos din Europa de Est”, chiar dacă în această vară a cedat cu 1-3 în fața Rapidului în amical.

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Italianul știe cât de important este acest meci pentru echipa sa. „Mă interesează ca echipa mea să arate un fotbal frumos în faţa unui colos din Europa de Est. Acest meci este unul dintre cele mai importante din istoria lui ‘U’ Cluj şi sper să facem o figură frumoasă”, a declarat Cristiano Bergodi la conferința de presă premergătoare jocului.

Detaliul observat de clujeni la Dinamo Kiev care le creează teamă

Despre Dinamo Kiev a vorbit și experimentatul Alexandru Chipciu, care s-a mai duelat în trecut cu ucrainenii pe vremea când evolua la FCSB. El a scos în evidență că, la analiza video, ardelenii au observat că rivala lor face ravagii pe tranziții grație vitezei pe care o are în joc. „Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă mare din Estul Europei.

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Într-adevăr, acum au traversat o perioadă grea în campionat, e puţin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viaţa unei echipe. Au mulţi ucraineni tineri, dornici de performanţă. Am văzut şi la analiza video că sunt o echipă periculoasă pe tranziţii, sunt foarte rapizi, cum au arătat şi în meciurile amicale”, a spus și Alexandru Chipciu.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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