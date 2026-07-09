Cum și-a numit italianul Bergodi adversara din Europa League. Detaliul observat de clujeni la analiza video

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U Cluj joacă meciul tur din primul tur preliminar UEFA Europa League cu Dinamo Kiev în Polonia, cu ucrainenii gazde, pe 9 iulie, cu startul de la ora 20:00. Cristiano Bergodi și elevii săi și-au analizat atent adversara și au constatat principalele pericole.

Cum a caracterizat-o Cristiano Bergodi pe Dinamo Kiev

U Cluj începe o nouă aventură europeană în această vară. Ardelenii se vor duela cu Dinamo Kiev, confruntare programată în seara zilei de joi, 9 iulie, și Cristiano Bergodi nu s-a ferit să își numească adversara „colos din Europa de Est”, chiar dacă .

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Italianul știe cât de important este acest meci pentru echipa sa. „Mă interesează ca echipa mea să arate un fotbal frumos în faţa unui colos din Europa de Est. Acest meci este unul dintre cele mai importante din istoria lui ‘U’ Cluj şi sper să facem o figură frumoasă”, a declarat Cristiano Bergodi la conferința de presă premergătoare jocului.

Detaliul observat de clujeni la Dinamo Kiev care le creează teamă

Despre Dinamo Kiev a vorbit și experimentatul Alexandru Chipciu, care s-a mai duelat în trecut cu ucrainenii pe vremea când evolua la FCSB. El a scos în evidență că, la analiza video, ardelenii au observat că rivala lor face ravagii pe tranziții grație vitezei pe care o are în joc. „Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă mare din Estul Europei.

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Într-adevăr, acum au traversat o perioadă grea în campionat, e puţin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viaţa unei echipe. Au mulţi ucraineni tineri, dornici de performanţă. Am văzut şi la analiza video că sunt o echipă periculoasă pe tranziţii, sunt foarte rapizi, cum au arătat şi în meciurile amicale”, a spus și Alexandru Chipciu.

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