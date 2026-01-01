Sport

Cum și-a petrecut Anamaria Prodan Revelionul în Republica Dominicană. Petrecere atipică pentru impresar

Ce a făcut Anamaria Prodan la trecerea dintre ani, în Republica Dominicană. Celebra femeie de afaceri urmează să apară în competiția sportivă Survivor România.
Alexa Serdan
01.01.2026 | 22:00
Anamaria Prodan a petrecut Revelionul în Republica Dominicană. Sursa foto: Instagram.com
A ținut totul secret până în ultima clipă, Anamaria Prodan fiind discretă cu planurile profesionale. Acum le-a arătat internauților de pe social media cum și-a petrecut noaptea dintre ani, în Republica Dominicană.

Anamaria Prodan, despre Revelionul din Republica Dominicană

Anamaria Prodan este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu diferite activități. În ultima perioadă nu a mai dat din casă prea multe informații, însă se declară mândră de iubitul ei, boxerul profesionist Ronald Gavril.

Frumoasa impresară are numai cuvinte de laudă pentru partenerul de viață care o susține în tot ce face. Cu siguranță, o sprijină în noul proiect de la Antena 1 pe care l-a ținut secret. În curând va comenta concurenții dintr-un show inedit.

Aflată în Republica Dominicană, unde va filma pentru Survivor, vedeta a dezvăluit ce a făcut la trecerea dintre ani. Blondina care a avut în trecut cu conflict cu Dan Alexa nu a avut parte de temperaturi crescute, așa cum s-ar fi așteptat, ci de o ploaie torențială.

„Pregătim Revelionu’”, a scris Anamaria Prodan, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Ulterior, celebra impresară a postat o filmare în care le arată tuturor celor care o urmăresc cum este vremea în Republica Dominicană.

Ultima zi din 2025 a fost una cu ploaie abundentă, semn de bogăție în unele culturi. Sunt popoare care cred că precipitațiile de Revelion simbolizează spălarea vechiului an, a problemelor și a ghinioanelor ce s-au acumulat. Astfel, noul an vine ”curat”.

De asemenea, o altă semnificație este legată de purificare, fertilitate și bogăție. Se crede că atât ploaia, cât și ninsoarea care cad la trecerea dintre ani sunt un semn de noroc. În plus, tradiția spune că va fi un an rodnic.

Show-ul la care participă Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul autohton. A fost prezentă pentru un episod scurt la Asia Express și acum a decis să participe la o altă emisiune neașteptată de la Antena 1.

Împreună cu Raluca Bădulescu și câștigătorul Alex Delea, impresara va comenta concurenții de la Survivor România. Reality show-ul are premiera pe 8 ianuarie 2026. Se va difuza de luni până vineri, de la ora 18:00.

„A fost o bombă pentru toată lumea. Am ținut doar pentru mine, nu a știut nimeni. Este o altă parte din viața mea, un vis împlinit. Când îți asociezi imaginea cu un reality-show atât de puternic la nivel internațional, înseamnă că ai tras lozul câștigător.

Accept orice provocare. Este o luptă cu mine, să-mi demonstrez că pot face orice îmi pun în minte. Este o experiență unică”, a spus Anamaria Prodan, conform stiripesurse.ro.

