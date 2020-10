Cum și-a petrecut Cleopatra Stratan cei 12 ani în care s-a ținut la distanță de lumea muzicală și motivul pentru care s-a retras

Cleopatra Stratan a lipsit din lumea muzicală românească pentru o perioadă de 12 ani. Artista a debutat la frageda vârstă de 3 ani, dar a stat departe de scenă o vreme îndelungată pentru a se putea ocupa de școală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânăra cântăreață a împlinit, de curând, 18 ani și s-a relansat în forță pe piața muzicală alături de iubitul ei, Edward Sanda. Solista a vorbit despre motivul absenței de pe scenă pentru o bună bucată de vreme și activitățile pe care le-a întreprins în perioada respectivă.

„M-am retras pentru că a început școala, fapt ce a ocupat un loc mai important înaintea carierei. Timp de 12 ani, până să mă relansez, cea mai mare parte a timpului mi-am dedicat-o învățatului, mi-am descoperit alte pasiuni cum ar fi actoria, make-up-ul, versurile, pianul și multe altele pe parcurs.”, a spus ea pentru redactia.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cleopatra Stratan, despre succesul din copilărie, cel actual și planurile de viitor

Originară din Republica Moldova, fiica lui Pavel Stratan și-a câștigat celebritatea încă din copilărie. Ea a ajuns faimoasă în întreaga lume și deținătoarea mai multor recorduri pentru care a fost premiată de Guinness World Book of Records.

Absența îndelungată a acesteia este mai puțin cunoscută publicului larg. Artista a vorbit pe larg despre activitățile pe care le-a întreprins în perioada în care prezența pe scenă nu s-a aflat pe primul loc în prioritățile ei, având doar colaborări sporadice în direcția aceasta. „Am învăţat, am terminat clasa a 9-a, mi-a descoperit pasiunile, respectiv gătitul și teatrul. Cânt mereu, canto, pian, cântam înainte și împreună cu familia.

ADVERTISEMENT

Mi-a venit ideea să fac lecții de teatru și am ajuns în Teatrul Național din Chișinău, am început lecțiile de arta vorbirii, mi-am făcut prieteni. Anul trecut am avut un examen și a fost bine. Acum am venit în București pentru promovare, dar vrem să ne reîntoarcem aici, acum stăm la Chișinău.

Îmi amintesc de acea perioadă, a fost ceva fabulos, pentru mine și pentru părinții mei. Îmi amintesc cum era scena plină cu jucării. M-am bucurat de copilărie, am echilibrat tot”, a povestit artista, înainte de revenirea în România, în 2018, scrie click.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tot în 2018, a lansat melodia „Te las cu inima”, care a obținut un succes important. Ea venea atunci după o pauză de câțiva ani de la colaborarea cu fratete său, Cezar, la melodia „Mami” și pregătea un proiect important alături de tatăl lor.

Anul trecut, la 17 ani, Cleopatra a început o colaborare cu cel care avea să-i devină și iubit, Edward Sanda. Cei doi formează acum unul dintre cele mai îndrăgite tinere cupluri din showbiz, iar, în ziua în care a devenit majoră, solista a primit și o cerere în căsătorie. A fost acceptată, dar amândoi au declarat că nu se grăbesc cu nunta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Piesa „Dragoste, vă rog!” am descoperit-o în studio și mi-am dorit din prima secundă să o cânt cu Edward, considerând-o o piesă de despărțire, apoi după perioada de carantină am realizat că este despre noi așa cum eram în izolare. Are un mesaj aparte pe care noi îl înțelegem și îl transmitem clar publicului.”, a povestit ea despre colaborarea profesională cu iubitul ei.

„Relația mea cu Edward e la fel peste tot, indiferent că e acasă, pe scenă, în studio sau pe rețelele de socializare și este o relație sinceră ce se bazează pe sentimente pure, respect și înțelegere.(..) Nu avem planuri concrete de nuntă, încă nu am stabilit detalii legate de căsătorie și nici nu ne grăbim. În plan profesional, vrem să lansăm cât mai multe piese, atât împreună cât și separat.” a adăugat aceasta pentru Redacția.