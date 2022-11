Cum şi-a pierdut Cătălin Botezatu averea. Ţeapa pe care a luat-o în tinereţe: “Am colaborat cu ei şi au reuşit să ne ia totul”

Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa până la 55 de ani. În tinerețe, a avut ghinionul imens de a rămâne fără toată averea.

Cătălin Botezatu a rămas fără o avere imensă la 26 de ani. Avionul privat și elicopterul, printre bunurile pierdute

Mai exact, pe când avea 26 de ani, Cătălin Botezatu și l-au lăsat fără banii din conturi, proprietățile din țară și de peste Ocean, inclusiv o casă din Monte Carlo, ferme și chiar avionul privat și elicopterul.

”Am pierdut o casă la Monte Carlo, 30 și ceva de ferme agricole care valorau milioane. Proprietăți în toată România, elicopter, avion, casă de modă. Terenuri, 22 de milioane de mărci, 100 de milioane de coroane suedeze.

Casa în Primăverii, cu două etaje. Am rămas fără nimic, absolut zero. Niște oameni inteligenți, dar, în același timp și perverși, am colabrat cu ei și au reușit să ne ia totul. La 26 de ani”, a mărturisit Cătălin Botezatu, scrie

Ce avere ar avea în prezent Cătălin Botezatu. Designerul, nevoit să-și plătească angajații din buzunarul propriu în pandemie

După pierderea imensă de la 26 de ani, treptat Cătălin Botezatu a reușit să se repună pe picioare.

”Nici nu știu ce sume se vehiculează. Nu știu dacă am 100 de milioane de euro, nu cred, poate! Dacă Ilinca Vandici a făcut un milion…

Nu o să comentez niciodată sume pentru că banii mi se par vulgari din toate punctele de vedere”, a declarat Cătălin Botezatu în podcastul lui Radu Tibulcă.

În perioada de criză epidemiologică, afacerea lui Cătălin Botezatu a fost afectată și a avut pierderi financiare. Pentru cei 200 de angajați de la atelierul din Capitală a trebuit să aducă bani din propriul buzunar, pentru a le achita salariile.

”Cătălin Botezatu are 200 de angajați. Când a început pandemia, toată lumea mă întreba, ce o să faci, o să închizi. Nu mă gândesc la mine, eu am cu ce să trăiesc, mă gândesc la acele familii.

Tocmai de aceea, la atelierul din București, nu o să ascund, a trebuit să aduc bani de acasă și încă aduc bani de acasă, pentru că el se ocupă exclusiv de rochii de seară, rochii pentru mirese (…)”, a mai precizat designerul român.