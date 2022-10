Cum și-a revenit Dana Marijuana după moartea iubitului. Artista, la un pas de sinucidere: „Am vrut să plec și eu”

Anul acesta a fost unul al schimbărilor pentru Dana Marijuana. Artista și-a pierdut iubitul într-un banal accident casnic și a fost nevoită să învețe să se descurce singură. Recunoaște că a fost aproape de sinucidere, însă acum consideră că, din punct de vedere spiritual, este la apogeu.

Dana Marijuana, schimbări majore după moartea iubitului. A fost la un pas de sinucidere, dar și-a revenit

Daniel Burlacu a căzut pe scări și s-a lovit la cap, iar leziunea a fost mortală. Rămasă singură, artista a fost nevoită să o ia de la capăt și să învețe să se descurce. Și-a deschis un nou local în capitală, numit „La Dana”.

ADVERTISEMENT

Aici au loc mai multe întâlniri ale artiștilor pentru a încerca să găsească idei creative și să creeze artă. Cu toate acestea, Dana Marijuana consideră că încă se află în tranzit și depune efort să se adune.

În plus, artista a suferit din cauza oamenilor care nu au mai păstrat legătura cu ea după decesul partenerului său de viață.

ADVERTISEMENT

„Mă simt un pic în tranzit așa energetic. Cei care au talente și sunt mai deosebiți ca persoane venim și ne adunăm ideile, ne susținem.

Dacă era partenerul meu înainte și le făceam împreună, acum….Am susținere, dar un pic mi s-a schimbat viața și trebuie să mă obișnuiesc, să-mi găsesc echilibrul.

ADVERTISEMENT

După ce a plecat partenerul meu, cam toți prietenii au fugit. Rar a mai fost câte un telefon să mă întrebe, ‘Ce faci, cum ești?’. Deși pentru acești prieteni, eu consider că în șapte ani am muncit ceva și am făcut pentru ei tot ce am putut. La 42 de ani poți să-ți dai seama că da, se poate întâmpla și așa”, a declarat Dana Marijuana pentru

Dana Marijuana: „Am vrut să plec și eu”

Dana Marijuana este într-o continuă transformare, atât fizică, cât și spirituală. Cântăreața de rap este la dietă, s-a tuns scurt și s-a vopsit blondă. Totodată, are în lucru două piese pe care urmează să le lanseze, iar acestea sunt într-un alt stil decât cel cu care și-a obișnuit publicul.

ADVERTISEMENT

„Consider că sunt la apogeul vieții mele, spiritual vorbind. Mă bucur că nu se întâmplă lucrurile foarte rapid, se întâmplă mai lent și calculat. Încerc, astăzi, să le fac pentru viitor. În continuare voi arăta și alte părți ale mele, artistice, muzicale. Am două piese în lucru”, a spus artista.

ADVERTISEMENT

De altfel, artista a recunoscut că a avut momente în care a vrut să cedeze și să-și pună capăt zilelor, însă oamenii dragi au susținut-o și i-au dat putere.

„Mi s-a oferit o altă viață. Mi-a picat cerul în cap după ce am venit de la mare și am vrut să plec și eu. Am vrut să las totul. Am zis că nu pot să trec peste toate cele. Apropiații, familia, prietenii și un anumit om extraordinar au văzut neliniștea mea. E un pic greu să renaști și s-o iei de la capăt”, a mărturisit Dana Marijuana.

Dana Marijuana, dezvăluiri despre relația cu David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel

Dana Marijuana a oferit lămuri și despre Vedeta a explicat că sunt apropiați și îl susține cu sfaturi, însă nu „l-a luat acasă”.

„A venit fii-mea: ‘Mamă, am un nou frate sau cum? Că nu mai înțeleg’. Plus că vine lumea și mă întreabă. Nu, ideea este că în acest loc vin mai mulți oameni care își spun problemele pe care le au, le rezolvăm cumva, printre care era și el.

Nu l-am adoptat să-l iau acasă. Omul e matur și are viața lui. Dar da, ne sfătuim și ne înțelegem și dacă are unele probleme încerc să le rezolv, mai ales că eu am studiat și șase ani de psihologie și am la mine și un fel de cabinet gratuit. L-am adoptat spiritual, nu și fizic”, a explicat Dana Marijuana.